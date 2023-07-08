Laga Persita Tangerang vs PSIS Semarang Dipantau Asisten Pelatih Shin Tae-yong, Adi Satryo Berharap Dipanggil Timnas Indonesia

TANGERANG - Penampilan penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satryo saat melawan Persita Tangerang ternyata dipantau oleh pelatih kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Mengetahui hal itu, Adi pun berharap asisten pelatih Shin Tae-yong tersebut dapat terpukau dengan permainannya sehingga di kesempatan selanjutnya ia bisa dipanggil membela Timnas Indonesia.

Ya, pelatih kiper Timnas Indonesia, Shin Bong-soo, tampak hadir dalam laga Persita vs PSIS yang berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang, pada Sabtu (8/7/2023) malam WIB. Selain Shin Bong-soo ada juga pelatih fisik, Shin Sang-gyu dan penerjemah Jeong Sok-seo atau yang akrab disapa Jeje yang hadir dalam laga tersebut.

Menariknya, Adi justru mengaku tidak mengetahui kehadiran para asisten pelatih Shin Tae-yong tersebut. Untungnya, ia mengaku sangat fokus saat tampil di laga Persita vs PSIS tersebut.

"Saya tidak tahu ada asisten Shin Tae Yong di atas (tribun VIP). Saya hanya bermain fokus di lapangan," ungkapnya dalam konferensi pers seusai laga, Sabtu (8/7/2023).

Pada pertandingan kontra Persita, Adi berhasil melakukan empat penyelamatan. Di mana satu di antaranya ialah menggagalkan tendangan penalti dari Daniel Mateo Bustos.

Penjaga gawang 22 tahun itu pun mengaku akan sangat senang jika dirinya dipanggil membela Timnas Indonesia. Dia pun akan tetap bekerja keras dan menunjukkan performanya di lapangan agar layak memperkuat skuad Garuda.