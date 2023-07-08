Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Suporter Rusuh di Laga PSM Makassar vs Dewa United, Janji Erick Thohir Kurangi Poin Klub yang Terlibat Ditagih Netizen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:35 WIB
Suporter Rusuh di Laga PSM Makassar vs Dewa United, Janji Erick Thohir Kurangi Poin Klub yang Terlibat Ditagih Netizen
Suasana laga PSM Makassar vs Dewa United. (Foto: Instagram/psm_makassar)
KABAR kurang mengenakan datang dari laga PSM Makassar vs Dewa United di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, yang mana terjadi kerusuhan di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (8/7/2023), sore WIB. Melihat insiden tersebut, netizen di media sosial lantas menagih janji Erick Thohir yang bakal mengurangi poin klub yang suporternya terlibat kerusuhan.

Ya, kerusuhan terjadi dalam kekalahan PSM atas tim tamunya, yakni Dewa United dengan skor 1-2 di Gelora BJ Habibie. Menariknya, kerusuhan itu bukan antar suporter PSM vs Dewa United, sebab pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir dalam laga tersebut.

Sehingga, dapat dipastikan kerusuhan yang terjadi di tribun Gelora BJ Habibie itu merupakan antar pendukung PSM. Nahasnya, kerusuhan pun memakan korban luka-luka.

Dalam video yang beredar di twitter dan tiktok terlihat ada beberapa korban dari kerusuhan di laga PSM vs Dewa United tersebut. Seperti dalam foto di akun twitter, @agakarebaa, terlihat ada satu korban kerusuhan yang terlihat berdarah.

Kerusuhan suporter di laga PSM vs Dewa United

Sejauh ini, belum diketahui apa penyebab kerusuhan sesama suporter PSM di Stadion Gelora BJ Habibie tersebut. Namun, terlepas apapun penyebabnya, kerusuhan jelas tidak boleh terjadi.

Netizen pun dibuat geram dengan aksi para suporter di laga PSM vs Dewa United tersebut. Tak heran, banyak netizen yang meminta janji Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir yang pernah berjanji akan memberikan hukuman kepada klub yang suporternya membuat kerusuhan.

Halaman:
1 2
      
