HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Sukses Menang 2-0

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:22 WIB
Hasil Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Sukses Menang 2-0
Persita Tangerang kalahkan PSIS Semarang 2-0 (Foto: Twitter/persitajuara)
A
A
A

HASIL Persita Tangerang vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (8/7/2023) dimenangkan oleh Pendekar Cisadane – julukan Persita – dengan skor 2-0.

Christian Rontini membuka skor untuk Persita pada menit ke-61. Ezequiel Vidal kemudian melengkapi kemenangan 2-0 untuk tuan rumah lewat golnya pada menit ke-86.

Persita Tangerang vs PSIS Semarang

Jalannya pertandingan

Babak pertama

Pertandingan berjalan cukup seimbang pada menit-menit awal babak pertama. Kedua tim bergantian mencoba untuk menyerang dan mencuri gol pertama.

PSIS mengendalikan permainan setelahnya. Namun, pertahanan tangguh Persita membuat skuad asuhan Gilbert Agius kesulitan untuk mencetak gol.

Irsyad Maulana dilanggar Fredyan Wahyu di kotak penalti pada menit ke-16. Persita pun dapat penalti, tapi sayang Daniel Mateo Bustos gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor karena Adi Satryo sukses menepisnya.

PSIS terus berupaya untuk menyerang setelah itu. Namun, beberapa upaya dari Taisei Marukawa masih belum cukup menembus pertahanan Pandekar Cisadane.

Pada menit ke-38, Carlos Fortes nyaris membuat PSIS unggul setelah dirinya mampu melewati kiper Persita, Adhitya Harlan. Akan tetapi, kemudian dirinya salah memberikan umpan hingga skor masih kacamata 0-0 pada akhir babak pertama.

Babak kedua

Hujan yang sudah mereda pada saat dimulainya babak kedua membuat para pemain lebih leluasa mengalirkan bola di lapangan.

Persita bermain lebih agresif pada babak kedua ini dan mencoba untuk memuaskan para suporter yang hadir di stadion kebanggaannya. Kebuntuan itu akhirnya pecah pada menit ke-60.

Christian Rontini mencantumkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan Bustos dengan tandukannya. Persita pun unggul 1-0.

