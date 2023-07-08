PSM Makassar Kalah dari Dewa United, Bentrok Berdarah Antarsuporter Terjadi di Stadion Gelora BJ Habibie

PSM Makassar kalah dari Dewa United, bentrok berdarah antarsuporter terjadi di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (8/7/2023). Juku Eja – julukan PSM – kalah dengan skor 1-2 pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

Beredar video di Twitter oleh akun @muktirako ketika ada pergerakan yang masif dari salah satu tribun di Stadion Gelora BJ Habibie. Salah satu tribun menyerang kelompok lainnya yang ada di sisi berlawanan.

“Terjadi kerusuhan di Stadion Habibie. Belum jelas penyebabnya. PSM 1-2 Dewa United,” demikian cuitan dari akun Twitter @muktirako.

Dalam cuitan lainnya oleh akun @agakarebaa, seorang pria diketahui menjadi korban. Terlihat, sosok pria itu mengalami pendarahan di kepalanya.

“Korban bentrok di terbuka selatan. Lengkap sudah: stadion sepi, kalah di kandang, pemain kartu merah,” demikian cuitan dari akun tersebut.