HOME BOLA LIGA INDONESIA

Debut Bersama Persija Jakarta, Rizky Ridho Tak Miliki Kendala soal Adaptasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |01:04 WIB
Debut Bersama Persija Jakarta, Rizky Ridho Tak Miliki Kendala soal Adaptasi
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

JAKARTA – Bek anyar Persija Jakarta, Rizky Ridho, bercerita soal debutnya bersama Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Dia memastikan tidak memiliki kendala apa pun saat berlaga bersama tim barunya itu, utamanya soal adaptasi.

Pasalnya, Rizky Ridho sudah terbiasa juga bermain dengan sejumlah penggawa Persija Jakarta. Contohnya saja kala menjalani debutnya kala Persija di laga kontra PSM Makassar pada akhir pekan lalu.

Rizky Ridho

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 3 Juli 2023, Rizky Ridho dimainkan sang pelatih, Thomas Doll, sejak menit awal. Dia mengisi pos bek tengah.

Rizky Ridho pun mampu bekerja sama apik dalam menjaga lini pertahanan Persija bersama Muhammad Ferarri dan Hansamu Yama Pranata. Pasalnya, dia juga pernah berduet bersama Hansamu dan Ferarri di Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
