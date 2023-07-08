Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masuk Radar Chelsea di Musim Panas 2023, Perasaan Moises Caicedo Campur Aduk

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |05:30 WIB
Masuk Radar Chelsea di Musim Panas 2023, Perasaan Moises Caicedo Campur Aduk
Moises Caicedo dilirik Chelsea. (Foto: Instagram/@moises_caicedo55)
A
A
A

BRIGHTON – Gelandang Brighton and Hove Albion, Moises Caicedo, mengomentari rumor yang kerap mengaitkan namanya dengan klub raksasa Inggris, yakni Chelsea. Disebut masuk radar Chelsea pada bursa transfer musim panas 2023 ini, Moises Caicedo merasa campur aduk.

Di satu sisi, Moises Caicedo mengaku senang mendengar kabar ini karena dilirik klub sebesar Chelsea. Namun, dia ogah terlalu terlarut dengan kegembiraan ini sehingga tetap pasrah dengan apa pun hasilnya nanti, sekalipun yang terburuk.

Moises Caicedo

Ya, dalam beberapa pekan terakhir, Chelsea tengah melakukan negosiasi dengan Brighton untuk mendatangkan Caicedo. Akan tetapi, prosesnya berjalan alot karena tim besutan Roberto De Zerbi itu tak mau kehilangan bintang mudanya dengan harga yang murah.

Kepergian Declan Rice ke Arsenal dari West Ham yang sebentar lagi akan terwujud di angka 105 juta poundsterling (sekira Rp2 triliun), disebut membuat Brighton semakin menaikkan harga gelandang Timnas Ekuador itu. Kabarnya, mereka memasang harga 100 juta poundsterling (sekira Rp1,94 triliun) untuk Caicedo.

Chelsea kabarnya bersedia menebus gelandang berusia 21 tahun itu dengan harga yang tinggi. Namun, tak diketahui seberapa tinggi angkanya, sehingga rumor transfer Caicedo diprediksi bakal terus berlanjut hingga beberapa pekan ke depan.

Caicedo pun mengindikasikan ingin segera bergabung dengan Chelsea. Sebab, dia mengaku senang menjadi incaran tim arahan Mauricio Pochettino itu.

Halaman:
1 2
      
