HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Tragis Jonathan Khemdee, Bonus SEA Games 2023 Belum Cair hingga Diduga Didepak sang Klub!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:34 WIB
Nasib Tragis Jonathan Khemdee, Bonus SEA Games 2023 Belum Cair hingga Diduga Didepak sang Klub!
Jonathan Khemdee resmi didepak Ratchaburi FC? (Foto: Instagram/@jkhemdee17)
A
A
A

NASIB tragis Jonathan Khemdee, belum mendapatkan bonus SEA Games 2023 hingga diduga didepak sang klub akan diulas Okezone. Jonathan Khemdee yang lekat dengan kontroversi ini kerap mencuri perhatian pencinta sepakbola Indonesia.

Aksi kontroversi pertama Jonathan Khemdee yang menyita perhatian pencinta sepakbola Tanah Air adalah ketika memprovokasi wasit saat Timnas Thailand U-23 bersua Timnas Indonesia U-23 di semifinal sepakbola SEA Games 2023.

Jonathan Khemdee

Akibat provokasi yang dilakukan Jonathan Khemdee, wasit memberikan kartu merah langsung kepada tiga pemain Timnas Indonesia U-23, yakni Firza Andika, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Kelar pertandingan, Jonathan Khemdee diserang netizen Indonesia hingga akun Instagram-nya menghilang.

Kemudian, Jonathan Khemdee lagi-lagi mencuri perhatian saat membela Timnas Thailand U-22 kontra Timnas Indonesia U-22 di final sepakbola SEA Games 2023. Ia dengan jelas menendang kepala fullback Timnas Indonesia U-22, Ilham Rio Fahmi.

Tanpa pikir panjang, wasit langsung memberikan kartu kuning kedua kepada bek tengah Ratchaburi FC tersebut. Kelar pertandingan, Jonathan Khemdee membuat tindakan yang menyorot perhatian.

Ia membuang medali perak SEA Games 2023 yang didapat ke tribun penonton. Karena dinilai tidak menghormati penyelenggara SEA Games, Jonathan Khemdee dikabarkan dilarang tampil di SEA Games seumur hidup.

