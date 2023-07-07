Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Pipis di Lapangan saat Pertandingan, Pemain Argentina Ini Dikartu Merah Wasit

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |06:29 WIB
Gara-Gara Pipis di Lapangan saat Pertandingan, Pemain Argentina Ini Dikartu Merah Wasit
Pesepakbola Argentina, Leonel Ovejero, pipis di tengah pertandingan. (Foto: Daily Mail)
A
A
A

SEBUAH kejadian tak biasa mewarnai pertandingan sepakbola di liga Argentina. Seorang pesepakbola muda asal Argentina, Leonel Ovejero, harus menelan pil pahit karena dikartu merah wasit lantaran aksi tak biasanya, yakni pipis di lapangan saat pertandingan masih berlangsung.

Dilansir dari Daily Mail, Jumat (7/7/2023), wasit memberi Leonel Ovejero kartu merah setelah kedapatan buang air kecil di lapangan saat pertandingan berlangsung. Peristiwa itu tepatnya terjadi kala tim Leonel Ovejero, yakni Argentino do Merlo, menghadapi Sacachipas dalam lanjutan divisi 3 liga Argentina di Stadion Juan Carlos Brieva, Rabu 5 Juli 2023 pagi WIB.

Leonel Ovejero. Foto: Daily Mail

Leonel Ovejero dikabarkan menurunkan celananya dan buang ari kecil di lapangan. Hal itu terjadi kala laga terhenti sejenak karena ada pemain dari tim lawan yang sedang diperiksa karena cedera.

Permainan berhenti sekira 11 menit karena pemeriksaan pemain yang cedera itu. Saat hendak dimulai kembali, wasit tiba-tiba mengeluarkan kartu merah dari kantongnya untuk diberikan kepada Leonel Ovejero.

Sontak, penggemar dan pemain di lapangan bertanya-tanya alasan wasit mengeluarkan kartu merah tersebut. Pasalnya, aksi Leonel Ovejero pipis di lapangan tampak tak banyak dilihat oleh orang yang berada di stadion.

Ovejero sendiri bahkan tampak terkejut dengan keputusan wasit. Dia pun menutupi wajahnya saat berjalan meninggalkan lapangan.

Halaman:
1 2
      
