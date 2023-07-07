Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tinggalkan Chelsea Setelah 11 Tahun, Cesar Azpilicueta Resmi Gabung Atletico Madrid!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |05:47 WIB
Tinggalkan Chelsea Setelah 11 Tahun, Cesar Azpilicueta Resmi Gabung Atletico Madrid!
Cesar Azpilicueta resmi tinggalkan Chelsea. (Foto: Atletico Madrid)
A
A
A

CESAR Azpilicueta resmi gabung Atletico Madrid di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dengan begitu, Cesar Azpilicueta pun harus menghentikan romansanya bersama Chelsea yang sudah terjalin selama 11 tahun lamanya.

Pihak Chelsea sendiri mengumumkan secara resmi perpisahan dengan Azpilicueta di laman resminya pada Kamis 6 Juli 2023 malam WIB. Mereka menyampaikan ucapan perpisahan untuk Azpilicueta yang disebut sudah jadi legenda Chelsea.

Cesar Azpilicueta

"Setelah 11 tahun, 508 penampilan, dan sembilan gelar, Cesar Azpilicueta telah memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan Chelsea," tulis keterangan di laman resmi Chelsea FC, dikutip Jumat (7/7/2023).

"Selamat atas semua yang telah diraih selama ini. Anda (Azpilicueta) akan selalu menjadi legenda Chelsea," lanjutnya.

Bersama Chelsea, Azpilicueta memang sukses mengukir karier fantastis. Dia bahkan menjadi pemain pertama yang berhasil meraih seluruh gelar selama berkarier di Stamford Bridge.

Sepanjang 11 tahun berseragam The Blues, Azpilicueta telah mencatatkan 508 penampilan dengan waktu 42.235 ribu menit bermain di lapangan. Dalam 508 penampilan itu, dirinya menorehkan 17 gol dan 56 assist untuk Chelsea FC.

Dalam proses tersebut, Azpilicueta sukses memenangi hati para suporter. Dia pun mengukir namanya di sejarah klub.

Tak ayal, bos Chelsea, Todd Boehly, berterima kasih atas waktu yang diberikan Azpilicueta selama 11 tahun ini. Bek sayap asal Spanyol itu telah memberikan contoh sebagai pemimpin baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan sangat baik.

"Cesar (Azpilicueta) meninggalkan jejak yang tak hengkang oleh waktu di Chelsea, sebagai seorang petarung, jawara, dan juga legenda Chelsea yang loyal," kata Bos Chelsea, Todd Boehly.

Halaman:
1 2
      
