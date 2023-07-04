Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Aib Cristiano Ronaldo yang Dibongkar Habis-habisan oleh Gareth Bale

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |05:01 WIB
Ini Aib Cristiano Ronaldo yang Dibongkar Habis-habisan oleh Gareth Bale
Ini Aib Cristiano Ronaldo yang Dibongkar Habis-habisan oleh Gareth Bale. (Foto: Twitter/realmadrid)
A
A
A

AIB Cristiano Ronaldo yang dibongkar habis-habisan oleh Gareth Bale akan Anda ketahui di artikel ini. Untuk yang belum tahu, Cristiano Ronaldo pernah menjalin hubungan baik sebagai rekan satu tim dengan Gareth Bale.

Lebih dari itu, keduanya juga membentuk sebuah trisula mematikan bersama Karim Benzema yang membuat lini serang Real Madrid begitu mengerikan pada masa itu.

Sayangnya, berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang masih aktif bermain di usia yang tidak lagi muda, Gareth Bale justru telah menyudahi karirnya di sepak bola.

Setelah lama menghiasi bangku cadangan Real Madrid, kemudian sempat kembali ke Tottenham Hotspur dan hijrah ke Las Vegas FC, Bale secara resmi gantung sepatu pada Januari 2023 lalu.

Pasca pensiun, Gareth Bale diketahui menyibukkan dirinya dengan menjadi seorang pemain golf.

Gareth Bale

Namun dibalik kesibukannya bermain golf, belum lama ini Gareth Bale juga membuat pernyataan mengejutkan tentang mantan rekan satu timnya, Cristiano Ronaldo. Dalam sebuah perbincangan bersama Martin Borgmeier, pemain Timnas Wales ini dengan sadar membuka salah satu aib bintang Portugal itu.

"Dia (Cristiano Ronaldo) sebenarnya baik-baik saja," ujar Gareth Bale dilansir dari Marca, Selasa (4/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177396/jesus_casas-I4aP_large.jpg
Terlihat di Singapura, Mantan Pelatih Timnas Irak Jesus Casas Siap Ambil Alih Kendali The Lions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177394/timnas_jepang_dikabarkan_ingin_meninggalkan_afc_japanfootballassociation-FELg_large.jpg
Jepang dan Irak Dikabarkan Ingin Tinggalkan AFC, Ini Penyebabnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633541/berapa-kompensasi-patrick-kluivert-usai-dipecat-dari-timnas-indonesia-isp.webp
Berapa Kompensasi Patrick Kluivert usai Dipecat dari Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/patrick_kluivert_2.jpg
Postingan Patrick Kluivert Usai Dipecat PSSI Tembus 156 Ribu Like, Kolom Komentar Ditutup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement