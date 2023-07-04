Ini Aib Cristiano Ronaldo yang Dibongkar Habis-habisan oleh Gareth Bale

AIB Cristiano Ronaldo yang dibongkar habis-habisan oleh Gareth Bale akan Anda ketahui di artikel ini. Untuk yang belum tahu, Cristiano Ronaldo pernah menjalin hubungan baik sebagai rekan satu tim dengan Gareth Bale.

Lebih dari itu, keduanya juga membentuk sebuah trisula mematikan bersama Karim Benzema yang membuat lini serang Real Madrid begitu mengerikan pada masa itu.

Sayangnya, berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang masih aktif bermain di usia yang tidak lagi muda, Gareth Bale justru telah menyudahi karirnya di sepak bola.

Setelah lama menghiasi bangku cadangan Real Madrid, kemudian sempat kembali ke Tottenham Hotspur dan hijrah ke Las Vegas FC, Bale secara resmi gantung sepatu pada Januari 2023 lalu.

Pasca pensiun, Gareth Bale diketahui menyibukkan dirinya dengan menjadi seorang pemain golf.

Namun dibalik kesibukannya bermain golf, belum lama ini Gareth Bale juga membuat pernyataan mengejutkan tentang mantan rekan satu timnya, Cristiano Ronaldo. Dalam sebuah perbincangan bersama Martin Borgmeier, pemain Timnas Wales ini dengan sadar membuka salah satu aib bintang Portugal itu.

"Dia (Cristiano Ronaldo) sebenarnya baik-baik saja," ujar Gareth Bale dilansir dari Marca, Selasa (4/7/2023).