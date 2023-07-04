Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Ryo Matsumura Usai Cetak Gol Debut di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |00:48 WIB
Respons Ryo Matsumura Usai Cetak Gol Debut di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar
Ryo Matsumura cetak gol di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar. (Foto: Aldi Chandra/MPI))
RYO Matsumura tersenyum lebar setelah mencetak gol debut di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 3 Juli 2023 malam WIB. Ia senang berkat gol darinya, Persija Jakarta terhindar dari kekalahan.

Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah sebenarnya mendominasi pertandingan. Namun, permainan pragmatis PSM Makassar sangat menyulitkan skuad Macan Kemayoran –julukan Persija Jakarta.

Ryo Matsumura

(Aksi Ryo Matsumura di laga Persija vs PSM. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Alhasil, di menit 12 Persija Jakarta kebobolan lewat aksi pemain Jepang PSM Makassar, Kenzo Nambu. Skor 1-0 untuk keunggulan PSM Makassar bertahan hiingga babak pertama usai.

Beruntung di babak kedua, Persija Jakarta sanggup menyamakan kedudukan lewat pergerakan ciamik Ryo Matsumura. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga.

"Saya senang bisa mencetak gol. Kami dapat satu poin," ucap kata Ryo Matsumura di Jakarta.

Pemain asal Jepang itu mengatakan dukungan suporter sangat luar biasa sepanjang laga Persija Jakarta vs PSM Makassar. Ia pun mengapresiasi dukungan suporter yang telah diberikan untuk tim ibu kota tersebut.

