Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pesepakbola Asia yang Berkarier di Bayern Munich Sebelum Kim Min-jae, Nomor 1 Sempat Memegang Rekor Pemain Timnas Tersubur di Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:50 WIB
4 Pesepakbola Asia yang Berkarier di Bayern Munich Sebelum Kim Min-jae, Nomor 1 Sempat Memegang Rekor Pemain Timnas Tersubur di Dunia
Kim Min-jae diisukan akan segera bergabung dengan Bayern Munich. (Foto: Instagram/kiminjae3)
A
A
A

ADA 4 pesepakbola Asia yang berkarier di Bayern Munich sebelum Kim Min-jae yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, bek Napoli, Kim Min-jae saat ini santer diberitakan akan segera bergabung dengan Bayern Munich.

Kini bisa dikatakan tinggal menunggu waktu saja sampai pihak Bayern mengumumkan peresmian pembelian bek asal Korea Selatan tersebut. Sebab menurut pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, pihak Bayern dan Kim Min-jae sudah sepakat bekerja sama.

Jadi, Bayern kini hanya perlu meyakinkan Napoli agar mau menjual Kim Min-jae meski sang pemain masih memiliki kontrak sampai akhir Juni 2025 di Partenopei. Menariknya, Kim Min-jae bukanlah pemain Asia pertama yang berkarier di Bayern Munich. Penasaran sebelumnya siapa saja?

Berikut 4 Pesepakbola Asia yang Berkarier di Bayern Munich Sebelum Kim Min-jae:

4. Ali Karimi

Ali Karimi

Ali Karimi saat ini sudah pensiun. Namun, sebelumnya pemain asal Iran itu tercatat pernah membela tim sebesar Bayern Munich.

Karimi dibeli Bayern dari klub Uni Emirat Arab (UEA), Al Ahli pada 2005. Ia pun tercatat hanya bertahan selama dua musim dengan membukukan 42 pertandingan, dan mencetak 4 gol dan 4 assist.

3. Takashi Usami


Takashi Usami saat ini masih bermain sebagai penyerang Gamba Osaka. Menimba ilmu di Jepang, pada 2011 Usami pernah dipinjam Bayern dari Gamba Osaka.

Usami dipinjam Bayern selama kurang lebih setahun. Namun, peminjaman tersebut membuka Usami bermain di Liga Jerman.

Sebab usai dikembalikan Bayern ke Gamba Osaka pada pertengahan 2012, Usami dibeli klub Jerman, TSG Hoffeinhem. Sejak itu, Usami membela banyak klub di Jerman, seperti Augsburg hingga Dusseldorf. Baru pada 2019 lalu ia kembali bermain untuk klub lamanya, Gamba Osaka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176645/4_negara_yang_bantai_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_pssi-W7uw_large.jpg
4 Negara yang Bantai Timnas Indonesia Ini Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Calon Kuat Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633487/link-live-streaming-janice-tjen-di-semifinal-jinan-open-2025-tor.webp
Link Live Streaming Janice Tjen di Semifinal Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/27/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Zaki Ubaidillah Tembus Semifinal BWF World Junior Championships 2025 usai Singkirkan Wakil China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement