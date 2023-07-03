4 Pesepakbola Asia yang Berkarier di Bayern Munich Sebelum Kim Min-jae, Nomor 1 Sempat Memegang Rekor Pemain Timnas Tersubur di Dunia

ADA 4 pesepakbola Asia yang berkarier di Bayern Munich sebelum Kim Min-jae yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, bek Napoli, Kim Min-jae saat ini santer diberitakan akan segera bergabung dengan Bayern Munich.

Kini bisa dikatakan tinggal menunggu waktu saja sampai pihak Bayern mengumumkan peresmian pembelian bek asal Korea Selatan tersebut. Sebab menurut pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, pihak Bayern dan Kim Min-jae sudah sepakat bekerja sama.

Jadi, Bayern kini hanya perlu meyakinkan Napoli agar mau menjual Kim Min-jae meski sang pemain masih memiliki kontrak sampai akhir Juni 2025 di Partenopei. Menariknya, Kim Min-jae bukanlah pemain Asia pertama yang berkarier di Bayern Munich. Penasaran sebelumnya siapa saja?

Berikut 4 Pesepakbola Asia yang Berkarier di Bayern Munich Sebelum Kim Min-jae:

4. Ali Karimi





Ali Karimi saat ini sudah pensiun. Namun, sebelumnya pemain asal Iran itu tercatat pernah membela tim sebesar Bayern Munich.

Karimi dibeli Bayern dari klub Uni Emirat Arab (UEA), Al Ahli pada 2005. Ia pun tercatat hanya bertahan selama dua musim dengan membukukan 42 pertandingan, dan mencetak 4 gol dan 4 assist.

3. Takashi Usami





Takashi Usami saat ini masih bermain sebagai penyerang Gamba Osaka. Menimba ilmu di Jepang, pada 2011 Usami pernah dipinjam Bayern dari Gamba Osaka.

Usami dipinjam Bayern selama kurang lebih setahun. Namun, peminjaman tersebut membuka Usami bermain di Liga Jerman.

Sebab usai dikembalikan Bayern ke Gamba Osaka pada pertengahan 2012, Usami dibeli klub Jerman, TSG Hoffeinhem. Sejak itu, Usami membela banyak klub di Jerman, seperti Augsburg hingga Dusseldorf. Baru pada 2019 lalu ia kembali bermain untuk klub lamanya, Gamba Osaka.