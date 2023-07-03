3 Negara Top Dunia Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Didukung Lionel Messi!

SEBANYAK 3 negara top dunia calon lawan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari ketiga negara tersebut, salah satu diantaranya didukung oleh Lionel Messi!

Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- dipastikan akan mentas di Piala Dunia U-17 2023. Jika tidak ada perubahan jadwal, turnamen bergengsi kelompok umur 17 tahun sedunia itu bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia yang diikuti oleh 24 tim.

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) sendiri telah membagi 24 peserta Piala Dunia U-17 2023 ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan enam negara. Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah otomatis masuk pot unggulan alias pot 1 bersama Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol dan Jepang.

Sementara itu, pot 2 juga dihuni oleh negara-negara kuat seperti Jerman, Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina, dan Ekuador. Lalu pot 3 ada Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko, serta pot 4 terdiri dari Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Burkina Faso, dan Polandia.

Melihat dari pembagian pot di atas, langkah Timnas Indonesia U-17 untuk lolos dari fase grup Piala Dunia U-17 2023 takkan mudah. Pasalnya, Garuda Asia di bawah asuhan Bima Sakti berpotensi melawan tim-tim top dunia di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Lantas, siapa sajakah calon lawan Timnas Indonesia U-17 nanti?

Berikut 3 Negara Top Dunia Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023:

3. Jerman





Jerman menjadi salah satu negara top dunia calon lawan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Sesuai yang sudah disinggung di atas, Jerman tergabung di pot 2 dalam drawing Piala Dunia U-17 2023.

Berhubung Timnas Indonesia U-17 masuk pot 1, maka Garuda Asia bakal tergabung segrup dengan tim-tim dari pot 2, 3, dan 4 di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Oleh karenanya, Jerman berpotensi segrup dengan Timnas Indonesia U-17. Meski Jerman belum pernah menjuarai ajang tersebut, Garuda Asia tetap harus waspada.