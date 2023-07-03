Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Top Dunia Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Didukung Lionel Messi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:32 WIB
3 Negara Top Dunia Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Didukung Lionel Messi!
Timnas Jerman saat memenangkan Piala Eropa U-17 2023. (Foto: DFB)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara top dunia calon lawan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari ketiga negara tersebut, salah satu diantaranya didukung oleh Lionel Messi!

Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- dipastikan akan mentas di Piala Dunia U-17 2023. Jika tidak ada perubahan jadwal, turnamen bergengsi kelompok umur 17 tahun sedunia itu bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia yang diikuti oleh 24 tim.

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) sendiri telah membagi 24 peserta Piala Dunia U-17 2023 ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan enam negara. Timnas Indonesia U-17 yang berstatus sebagai tuan rumah otomatis masuk pot unggulan alias pot 1 bersama Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol dan Jepang.

Sementara itu, pot 2 juga dihuni oleh negara-negara kuat seperti Jerman, Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina, dan Ekuador. Lalu pot 3 ada Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko, serta pot 4 terdiri dari Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Burkina Faso, dan Polandia.

Melihat dari pembagian pot di atas, langkah Timnas Indonesia U-17 untuk lolos dari fase grup Piala Dunia U-17 2023 takkan mudah. Pasalnya, Garuda Asia di bawah asuhan Bima Sakti berpotensi melawan tim-tim top dunia di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Lantas, siapa sajakah calon lawan Timnas Indonesia U-17 nanti?

Berikut 3 Negara Top Dunia Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023:

3. Jerman

Timnas Jerman U-17

Jerman menjadi salah satu negara top dunia calon lawan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Sesuai yang sudah disinggung di atas, Jerman tergabung di pot 2 dalam drawing Piala Dunia U-17 2023.

Berhubung Timnas Indonesia U-17 masuk pot 1, maka Garuda Asia bakal tergabung segrup dengan tim-tim dari pot 2, 3, dan 4 di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Oleh karenanya, Jerman berpotensi segrup dengan Timnas Indonesia U-17. Meski Jerman belum pernah menjuarai ajang tersebut, Garuda Asia tetap harus waspada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176645/4_negara_yang_bantai_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_pssi-W7uw_large.jpg
4 Negara yang Bantai Timnas Indonesia Ini Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Calon Kuat Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633541/berapa-kompensasi-patrick-kluivert-usai-dipecat-dari-timnas-indonesia-isp.webp
Berapa Kompensasi Patrick Kluivert usai Dipecat dari Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Tak Mau Ulangi Kesalahan, Fokus Hadapi Lane/Vendy
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement