Gara-Gara Gol Maut Marselino Ferdinan, 2 Klub Belgia Ini Kena Kutukan dan Harus Rela Turun Kasta!

GARA-gara gol maut Marselino Ferdinan, 2 klub Belgia ini kena kutukan dan harus rela turun kasta. Kedua klub yang dimaksud adalah KV Oostende dan Royal Excelsior Virton.

Sejak Januari 2023, Marselino Ferdinan mulai abroad untuk merajut karier di luar negeri bersama klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Sejak bergabung, Marselino Ferdinan perlahan mulai menyatu dengan permainan tim hingga berhasil mencetak dua gol.

Gol pertama Marselino Ferdinan di Belgia tercipta ke gawang klub kasta teratas Liga Belgia, KV Oostende. Dalam pertandingan uji coba menghadapi KV Oostende yang digelar Maret 2023, Marselino Ferdinan tampil sejak menit pertama.

Di babak kedua, pemain jebolan akademi Persebaya Surabaya ini membuat sebuah pergerakan apik untuk menyambut umpan terukur dari rekannya yang berbuah gol cantik.

Setelah itu atau pada April 2023, Marselino Ferdinan kembali mencetak gol keduanya di Belgia saat KMSK Deinze berhadapan dengan Royal Excelsior Virton di babak playoff degradasi kasta kedua Liga Belgia.

Dalam pertandingan itu, Marselino Ferdinan dimainkan Marc Grosjean selaku pelatih KMSK Deinze pada menit ke-46. Memasuki pertengahan babak kedua atau tepatnya di menit 77, Marselino Ferdinan melesakkan satu gol tambahan yang membuat timnya menang 3-1.

Menariknya, kedua tim yang dibobol gawangnya oleh Marselino Ferdinan ini kompak terdegradasi di akhir musim 2022-2023. KV Oostende yang berada di kasta teratas Liga Belgia hanya finis di peringkat ke 16 atau tiga terbawah di klasemen akhir. Mereka hanya mengumpulkan 27 poin dari total 34 pertandingan.