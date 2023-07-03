Perbandingan Harga Pasaran dan Statistik Marselino Ferdinan yang Lebih Tinggi dengan Wonderkid Singapura di KMSK Deinze

PERBANDINGAN harga pasaran dan statistik Marselino Ferdinan yang lebih tinggi dengan wonderkid Singapura, Ilhan Fandi, di KMSK Deinze akan dibahas Okezone di artikel ini. Menurut Transfermarkt, kedua wonderkid KMSK Deinze tersebut memiliki perbedaan nilai pasaran yang jomplang.

Per Minggu, 2 Juli 2023 ini, Marselino Ferdinan memiliki klauasul nilai pasar sebesar Rp5,21 miliar. Sedangkan Ilhan Fandi hanya menyentuh angka 150 ribu euro atau setara dengan Rp2,5 milliar, dua kali lipat lebih rendah dari nilai pasar Marselino Ferdinan.

Padahal, Ilhan Fandi lebih dahulu menerima kontrak bersama KMSK Deinze daripada Marselino Ferdinan. Pemain Timnas Singapura itu telah bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia tersebut pada 1 Januari 2023.

Sementara itu, Marselino Ferdinan baru merapat ke KMSK Deinze pada 31 Januari 2023 lalu. Meski terlambat bergabung, statistik penampilan Marselino Ferdinan di klub Belgia itu juga jauh lebih unggul daripada wonderkid Singapura itu.

Tercatat, Marselino Ferdinan telah bermain total 4 kali dan mengoleksi satu gol untuk KMSK Deinze sejak bergabung. Wonderkid Timnas Indonesia 18 tahun ini tampil mengesankan ketimbang Ilhan Fandi yang lebih dulu bergabung dengan KMSK Deinze.