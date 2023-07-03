Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Roket Pratama Arhan Tak Laku di Jepang, tapi Ramai Dibahas di Argentina hingga Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |10:32 WIB
Lemparan Roket Pratama Arhan Tak Laku di Jepang, tapi Ramai Dibahas di Argentina hingga Inggris!
Lemparan ke dalam Pratama Arhan tidak laku di Tokyo Verdy. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

LEMPARAN roket Pratama Arhan tak laku di Jepang, tapi ramai dibahas di Argentina hingga Inggris! Sekadar diketahui, Pratama Arhan memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang tidak dimiliki banyak pesepakbola lain.

Sering kali, lemparan ke dalam Pratama Arhan merepotkan pertahanan lawan hingga menghasilkan gol bagi klub yang dibela pesepakbola 21 tahun tersebut. Sayangnya, skill Pratama Arhan yang satu ini tidak dimanfaatkan betul pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku.

Emiliano Martinez kerepotan hadapi lemparan Pratama Arhan

(Emiliano Martinez kerepotan hadapi lemparan Pratama Arhan)

Terbukti semenjak gabung Tokyo Verdy pada Februari 2022, Pratama Arhan baru dua kali diturunkan. Terbaru saat Tokyo Vedy menang 1-0 atas Roasso Kumamoto di lanjutan Liga 2 Jepang 2023 pada Minggu 2 Juli 2023 sore WIB, Pratama Arhan bahkan tidak terlihat di bangku cadangan.

Padahal, lemparan ke dalam Pratama Arhan, ramai dibahas di Argentina hingga Inggris. Kelar laga Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin 19 Juni 2023, media-media Argentina memberi perhatian khusus kepada lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Sekadar diketahui, Pratama Arhan lewat lemparan ke dalamnya beberapa kali membahayakan gawang Timnas Argentina kawalan Emiliano Martinez. Salah satunya terjadi pada menit 53, ketika lemparan ke dalam Pratama Arhan yang disundul Elkan Baggott hampir membobol gawang Argentina.

“Pratama Arhan, pemain Indonesia yang mengeksekusi lemparan ke dalam jarak jauh dan menyulitkan Argentina,” tulis La Nacion dalam judul artikel yang mereka buat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177363/patrick_kluivert-Ii9k_large.jpg
Usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Langsung Tutup Kolom Komentar di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177358/jesus_casas-3FC2_large.jpg
5 Tim yang Pernah Dilatih Jesus Casas, Nomor 1 Tim Penghancur Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177351/timnas_indonesia-zAuw_large.jpg
Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Eks Exco PSSI Tegaskan Timnas Indonesia Wajib Tembus Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177349/jordi_cruyff_bisa_pimpin_timnas_indonesia_pada_november_2025_jordicruyff-crow_large.jpg
Jordi Cruyff Latih Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633411/perjalanan-singkat-patrick-kluivert-bersama-timnas-indonesia-yang-berujung-kecewa-vsg.webp
Seumur Jagung Patrick Kluivert Bersama Timnas Indonesia Berujung Kecewa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/francesco_bagnaia.jpg
Jadwal Lengkap MotoGP Australia 2025: Siapa Rajai Negeri Kanguru?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement