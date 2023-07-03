Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Penyebab Persija Jakarta Ditahan 1-1 oleh PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Pengaruhi Permainan Macan Kemayoran

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |22:09 WIB
5 Penyebab Persija Jakarta Ditahan 1-1 oleh PSM Makassar di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Pengaruhi Permainan Macan Kemayoran
Suasana laga Persija Jakarta vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

ADA 5 penyebab Persija Jakarta ditahan 1-1 oleh PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 menarik untuk diketahui. Laga Persija vs PSM baru saja berakhir pada Senin (3/7/2023) malam WIB.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tim berjuluk Macan Kemayoran itu ditahan tim tamu 1-1. PSM pun menjadi tim pertama yang unggul lewat gol cepat Kenzo Nambu pada menit 12.

Beruntung Persija dapat membalas di menit 81 berkat gol indah dari pemain anyar mereka, Ryo Matsumura. Laga tersebut pun berakhir dengan skor 1-1. Lantas apa yang membuat Persija kesulitan untuk menang meski sudah mendapatkan dukungan langsung dari Jakmania?

Berikut 5 Penyebab Persija Jakarta Ditahan 1-1 oleh PSM Makassar di Liga 1 2023-2024:

5. Telat Panas

Persija Jakarta vs PSM Makassar

Pada babak pertama, permainan Persija seperti tidak keluar. Alhasil, PSM pun dapat memberikan perlawanan.

Persija pun baru bisa mengeluarkan performa terbaiknya di akhir babak kedua. Tak ayal Persija baru bisa menyamakan kedudukan pada menit 81.

4. Terganggu Permainan PSM

Keunggulan sejak menit 12 membuat PSM melakukan berbagai cara. Termasuk dengan memperlambat tempo permainan dengan banyaknya drama di lapangan.

Tentu strategi itu sah-sah saja dilakukan. Namun, bagi Persija hal itu jelas menjadi hal buruk. Sebab konsentrasi pemain Persija pun menjadi terpecah dan hal tersebut mempengaruhi permainan mereka.

Halaman:
1 2
      
