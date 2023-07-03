Hasil PSIS Semarang vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Epic Comeback, Laskar Mahesa Jenar Menang 3-1

SEMARANG – PSIS Semarang berhasil melakukan epic comeback kala menjamu Bhayangkara Presisi Indonesia FC di laga pekan pertama Liga 1 2023-2024, pada Senin (3/7/2023) malam WIB. Sempat tertinggal 0-1, PSIS menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas tim tamu.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, awalnya Bhayangkara sempat unggul karena gol Muhammad Ragli pada menit 26. Skor itu bertahan sampai babak pertama berakhir.

Beruntung, di babak kedua tim tuan rumah berhasil bangkit di akhir laga. Carlos Fortes membuka keran gol pada menit ke-86. Lalu Gali Freitas mencetak gol pada menit 90+3, dan Boubakary Diarra di menit 90+8.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Tampil di depan pendukung sendiri, PSIS Semarang memulai pertandingan dengan percaya diri tinggi. Tim asuhan Gilbert Agius itu bermain menyerang memanfaatkan sisi sayap kanan dan kiri.

Mereka pun mampu menciptakan banyak peluang melalui tembakan-tembakan spekulatif. Namun, Bhayangkara Presisi mampu mengantisipasi sejumlah ancaman itu dengan baik. Sementara, mereka juga mengandalkan serangan balik cepat.

Memasuki pertengahan pertandingan, The Guardians -julukan Bhayangkara Presisi Indonesia FC- yang mencoba keluar dari tekanan justru mencetak gol lebih dulu. Adalah Muhammad Ragil (26’) yang mampu menceploskan bola ke gawang Adi Satryo, Bhayangkara Presisi unggul 1-0.

Setelah gol tersebut, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- yang mencoba menyamakan kedudukan tidak mampu mencetak gol. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Bhayangkara Presisi dengan skor 1-0.