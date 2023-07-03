Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSM Makassar: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1

JAKARTA - Persija Jakarta saat ini sedang tertinggal 0-1 dari PSM Makassar di babak pertama laga perdana Liga 1 203-2024, pada Senin (3/7/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tim berjuluk Macan Kemayoran itu kebobolan sejak menit 12.

Pemain PSM yang berhasil merobek gawang Persija adalah Kenzo Nambu. Berawal dari umpan Ananda Raehan, Nambu pun berhasil mencetak dan mencatatkan namanya di papan skor.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija dan PSM memainkan tempo tidak terlalu tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim satu sama lainnya masih berusaha mengembangkan permainan masing-masing.

Juku Eja -julukan PSM- tampaknya lebih ngotot dalam urusan menyerang ketimbang Persija. Sebab, tim itu terus merepotkan pertahanan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija.

Pada menit ke-12, PSM akhirnya bisa memecah kebuntuan. Pasalnya, tim itu berhasil mencetak gol lewat Kenzo Nambu usai memanfaatkan umpan Akbar Tanjung.

PSM dan Persija kini lebih banyak berduel di lini tengah permainan memasuki menit ke-35. Sebab, kedua tim cukup kesulitan menembus area penalti satu sama lainnya karena solidnya lini pertahanan.