HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Diwarnai Dua Kartu Merah, RANS Menang 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:02 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Diwarnai Dua Kartu Merah, RANS Menang 2-1
Suasana laga RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973. (Foto: Instagram/rans.nusantara)
A
A
A

SLEMAN - RANS Nusantara FC memetik kemenangan tipis atas Persikabo 1973 di laga pekan pertama Liga 1 2023-2024, pada Senin (3/7/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, RANS FC tepatnya menang dengan skor tipis 2-1.

Dua gol The Prestige Phoenix -julukan RANS Nusantara FC- diciptakan oleh Mitsuru Maruoka (53' dan 85'), sedangkan gol Persikabo 1973 lewat Nikola kovacevic (5'). Menariknya dalam laga tersebut, dua kartu merah dikeluarkan oleh wasit untuk masing-masing tim.

Persikabo menjadi yang terkena kartu merah lebih dulu, yakni Andy Setyo di menit 75. Lalu RANS FC mendapatkan kartu merah di menit 90+3 yang diterima oleh Erwin Ramdani.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973

Persikabo 1973 berhasil unggul cepat pada menit ke-5 atas RANS Nusantara FC. Kepastian itu usai Nikola Kovacevic mencetak gol setelah memanfaatkan umpan bola mati Roni Sugeng.

Semenjak tertinggal, tim milik Raffi Ahmad itu mulai menaikan tempo permainan. Sebab, tim itu ingin segera mencetak gol balasan ke gawang Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973-.

Persikabo 1973 pun masih tampil ngotot memasuki menit ke-35. Oleh dikarenakan, tim itu ingin bisa menggandakan gol ke gawang RANS Nusantara FC agar makin percaya diri memainkan laga.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Persikabo 1973 sementara waktu unggul 1-0 atas RANS Nusantara FC dalam laga yang berjalan ketat.

