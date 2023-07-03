Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Marko Simic Absen, Macan Kemayoran Bisa Berjaya di SUGBK?

PREDIKSI skor Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga big match pekan pertama Liga 1 musim 2023-2024 itu bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Senin (3/7/2023) pukul 19.00 malam WIB.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kali ini bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan pertama melawan Juku Eja -julukan PSM Makassar- di Liga 1 2023-2024. Tentunya, duel kedua tim top di Indonesia tersebut diprediksi akan berjalan sengit.

(Persija Jakarta siap berjuang melawan PSM Makassar)

Sebab, baik Macan Kemayoran dan Juju Eka sama-sama bersaing di papan atas di Liga 1 musim 2022-2023. Saat itu, PSM Makassar keluar sebagai juara, sedangkan Persija Jakarta menutup musim dengan finis di peringkat kedua.

Kini, Persija Jakarta yang berstatus tuan rumah tentu mengusung misi poin penuh di pertandingan big match melawan PSM Makassar nanti. Apalagi, Macan Kemayoran membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa juara Liga 1 2023-2024.

Namun, Persija Jakarta tidak bisa memandang remeh PSM Makassar. Sebab, Juku Eja juga tak mau pulang dengan tangan kosong. Sebagai juara bertahan, PSM Makassar tentu ingin membawa pulang poin penuh karena akan berdampak positif untuk ke depannya.

Sementara itu, Persija Jakarta dipastikan takkan diperkuat Marko Simic yang belum bisa dimainkan dalam laga ini. Striker asal Kroasia tersebut masih terkendala proses administrasi, jadi baru bisa diturunkan pada laga berikutnya.

Persija Jakarta sendiri memiliki rekor positif saat bersua PSM Makassar dalam empat pertemuan terakhir. Tercatat, Persija Jakarta menang tiga kali dan sekali imbang. Namun, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tak peduli pada statistik tersebut.