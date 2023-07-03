Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Marko Simic Absen, Macan Kemayoran Bisa Berjaya di SUGBK?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:22 WIB
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Marko Simic Absen, Macan Kemayoran Bisa Berjaya di SUGBK?
Berikut prediksi skor Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024. (Foto: Media Persija)
A
A
A

PREDIKSI skor Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga big match pekan pertama Liga 1 musim 2023-2024 itu bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Senin (3/7/2023) pukul 19.00 malam WIB.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kali ini bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan pertama melawan Juku Eja -julukan PSM Makassar- di Liga 1 2023-2024. Tentunya, duel kedua tim top di Indonesia tersebut diprediksi akan berjalan sengit.

Persija Jakarta

(Persija Jakarta siap berjuang melawan PSM Makassar)

Sebab, baik Macan Kemayoran dan Juju Eka sama-sama bersaing di papan atas di Liga 1 musim 2022-2023. Saat itu, PSM Makassar keluar sebagai juara, sedangkan Persija Jakarta menutup musim dengan finis di peringkat kedua.

Kini, Persija Jakarta yang berstatus tuan rumah tentu mengusung misi poin penuh di pertandingan big match melawan PSM Makassar nanti. Apalagi, Macan Kemayoran membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa juara Liga 1 2023-2024.

Namun, Persija Jakarta tidak bisa memandang remeh PSM Makassar. Sebab, Juku Eja juga tak mau pulang dengan tangan kosong. Sebagai juara bertahan, PSM Makassar tentu ingin membawa pulang poin penuh karena akan berdampak positif untuk ke depannya.

Sementara itu, Persija Jakarta dipastikan takkan diperkuat Marko Simic yang belum bisa dimainkan dalam laga ini. Striker asal Kroasia tersebut masih terkendala proses administrasi, jadi baru bisa diturunkan pada laga berikutnya.

Persija Jakarta sendiri memiliki rekor positif saat bersua PSM Makassar dalam empat pertemuan terakhir. Tercatat, Persija Jakarta menang tiga kali dan sekali imbang. Namun, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tak peduli pada statistik tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633363/sea-games-2025-anggaran-naik-6-kali-lipat-indonesia-kirim-800-atlet-dmi.webp
SEA Games 2025: Anggaran Naik 6 Kali Lipat, Indonesia Kirim 800 AtletÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/23/timnas_belgia_romelu_lukaku_foto_reute.jpg
Terbongkar! Romelu Lukaku Ternyata Sempat Diincar Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement