HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Toni Firmansyah, Wonderkid Persebaya Surabaya sang Penerus Marselino Ferdinan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:13 WIB
Profil Toni Firmansyah, Wonderkid Persebaya Surabaya sang Penerus Marselino Ferdinan
Persebaya Surabaya/Foto: Istimewa
A
A
A

PROFIL Toni Firmansyah, wonderkid Persebaya Surabaya sang penerus Marselino Ferdinan akan dibahas Okezone di artikel ini. Nama Toni Firmansyah mencuat di telinga publik sepakbola Indonesia, khususnya fans Persebaya Surabaya.

Hal tersebut setelah gelandang serang 18 tahun itu tampil gemilang dan berkontribusi dalam kemenangan Persebaya Surabaya atas Persis Solo dengan skor 3-2 pada laga pembuka Liga 1 2023-2024. Duel tersebut terjadi di Stadion Manahan, Sabtu (1/7/2023).

toni firmansyah

Pada laga itu, Toni Firmansyah bermain selama 25 menit setelah masuk pada menit ke-71 untuk menggantikan Wildan Ramdani. Meski begitu, gelandang serang 18 tahun itu sukses mengantarkan Bajul Ijo menghajar Laskar Sambernyawa.

Tepatnya pada menit ke-84, Toni Firmansyah menyusuri sisi kanan pertahanan Persis Solo dab lepas dari kawalan pemain lawan. Wonderkid Persebaya Surabaya itu pun berhasil mengirim umpan ke kotak penalti.

Beruntungnya, bola hasil umpan Toni Firmansyah mengenai bek muda Persis Solo, Faqih Maulana sehingga masuk ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri Faqih berkat upaya Toni Firmansyah itu jadi penentu kemenangan Persebaya 3-2 atas Persis Solo.

Bukan hanya di laga itu, Toni Firmansyah juga berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan Persebaya atas Persis Solo dengan skor 4-3 dalam partai ujicoba pramusim pekan lalu. Saat itu, ia bermain selama 45 menit.

Berkat penampilan gemilangnya tersebut, Toni Firmansyah digadang-gadang jadi penerus Marselino Ferdinan di Persebaya Surabaya. Sekarang pertanyaannya, siapakah sosok Toni Firmansyah itu?

Mengutip dari Transfermarkt, Toni Firmansyah berposisi gelandang serang yang lahir pada 16 Januari 2005 di Surabaya. Pemain 18 tahun itu jadi produk hasil kompetisi internal Persebaya Surabaya.

