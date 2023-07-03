Termasuk Marko Simic, Thomas Doll Konfirmasi Tiga Pemain Absen di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar

THOMAS Doll konfirmasi tiga pemain absen di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar. Tak hanya Simic, Macan Kemayoran – julukan Persija – juga kehilangan beberapa pemain, termasuk Ondrej Kudela dan Marko Simic.

Persija Jakarta akan mengawali kiprahnya di Liga 1 2023-2024 pada Senin (3/7/2023) dengan menghadapi PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun, ada banyak pemain yang absen dalam laga tersebut.

"Kami kehilangan beberapa pemain. Ondrej Kudela mungkin minggu depan baru bisa main. Dony Tri Pamungkas juga cedera saat pramusim. Pemain asing cuma Ryo Matsumura yang akan tampil," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (2/7/2023).

Thomas Doll pun memastikan Marko Simic belum bisa dimainkan dalam laga ini. Sebab, striker asal Kroasia tersebut masih terkendala proses administrasi, jadi baru bisa diturunkan pada laga berikutnya.

"Marko Simic adalah masalah pada Visa. Jadi, baru bisa main di laga selanjutnya" katanya.