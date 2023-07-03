Arema FC Ditaklukkan Dewa United 0-1, Joko Susilo Puji Kiper Tangsel Warriors Setinggi Langit!

AREMA FC ditaklukkan Dewa United 0-1, Joko Susilo puji kiper Tangsel Warriors setinggi langit. Menurut pelatih Arema FC, Joko Susilo, penampilan kiper Dewa United, Muhammad Natshir, memengaruhi hasil akhir pertandingan di pekan pembuka Liga 1 2023-2024 ii.

Tangsel Warriors – julukan Dewa Uited – sukses memanfaatkan status tim tandang di Indomilk Arena, Minggu (2/7/2023) sore WIB. Mereka menang 1-0 berkat gol tunggal Alex Martins pada menit ke-75.

Namun begitu, jasa kiper Muhammad Natshir juga sangat penting bagi kemenangan Dewa United. Mantan kiper Persib Bandung tersebut tercatat melakukan sembilan penyelamatan di laga ini hingga menuai pujian dari pelatih Arema FC, Joko Susilo.

"Sangat bagus sekali penampilan Natshir. Beberapa kali dia mematahkan peluang yang seharusnya terjadi gol," puji pelatih Arema FC, Joko Susilo, seusai laga, Minggu (2/7/2023).

"Mungkin kalau bukan dia yang jadi penjaga gawang, kita bisa mencetak satu atau dua gol. Cukup bagus (penampilan Natshir)," lanjutnya.