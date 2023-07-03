Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Madura United Gagal Kalahkan Persib Bandung, Mauricio Souza: Ini Hasil yang Bagus

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |05:00 WIB
Madura United Gagal Kalahkan Persib Bandung, Mauricio Souza: Ini Hasil yang Bagus
Mauricio Souza sebut Madura United raih hasil yang bagus meski gagal kalahkan Persib Bandung (Foto: MPI/M Ghani)
A
A
A

MADURA United gagal kalahkan Persib Bandung, Mauricio Souza sebut ini adalah hasil yang bagus. Laga pekan pembuka Liga 1 2023-2024 yang terselenggara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/7/2023) berakhir imbang 1-1.

Pelatih Madura United, Mauricio Souza, menilai laga ini berjalan dengan cukup sengit. Apalagi, Persib Bandung main di kandang dan ada kewajiban untuk meraih kemenangan.

Persib Bandung vs Madura United

"Kita tahu Persib main di kandang, di tim kita berjuang sampai akhir pertandingan. Dan tim yang berani untuk dilakukan, dan saya lihat itu hasil itu jadi bagus untuk kedua tim," ungkap Mauricio Souza usai pertandingan.

Madura United sejatinya unggul lebih dulu lewat Hugo Gomes ketika laga baru berjalan lima menit. Namun, Persib akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti David da Silva pada menit ke-79.

"Kita mencetak gol cepat tadi di babak pertama dan Persib Bandung itu memberikan tekanan kepada kita pasti. Kita tidak lihat satu perbedaan yang dapat Persib lakukan, kita tidak bisa pikir,"

Halaman:
1 2
      
