Persija Jakarta Punya Tren Bagus Hadapi PSM Makassar, Begini Tanggapan Bernardo Tavares

PERSIJA Jakarta punya tren bagus hadapi PSM Makassar, begini tanggapan Bernardo Tavares. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengaku tidak memusingkannya.

Juku Eja – julukan PSM Makassar – mengawali petualangannya dalam mempertahankan gelar Liga 1 2023-2024 dengan bertandang ke markas Persija, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga itu akan dimainkan pada pukul 19.00 WIB, Senin (3/7/2023) ini.

PSM Makassar punya rekam jejak buruk ketika bertanding kontra Persija Jakarta di musim lalu dengan menderita kekalahan 2-4 saat tandang dan tertahan 1-1 di kandang. Namun, Bernardo Tavares mengatakan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi.

"Sudah lama PSM tidak menang tandang di sini bahkan musim lalu kami kalah. Jadi, saya rasa laga yang sulit. Saya harap besok pemain akan memberikan yang lebih baik dari musim lalu," ucap Bernardo Tavares dalam konferensi pers, Minggu (2/7/2023).

Pelatih asal Portugal ini menilai Persija sebagai unggulan karena tampil di kandang sendiri dan didukung langsung oleh para Jakmania. Namun, PSM akan tetap berusaha menampilkan permainan terbaiknya.