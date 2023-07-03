Tak Sabar Debut, Ryo Matsumura Ingin Raih Kemenangan di Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar

TAK sabar debut, Ryo Matsumura ingin raih kemenangan di laga Persija Jakarta vs PSM Makassar. Gelandang serang asal Jepang itu mengaku siap untuk menunjukkan performa terbaiknya untuk Macan Kemayoran – julukan Persija.

Persija Jakarta akan memulai petualangannya di Liga 1 2023-2024 pada Sein (3/7/2023) malam nanti WIB. Sang juara bertahan PSM Makassar akan menjadi lawan pertama merekai di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ryo Matsumura berpotensi lakoni debutnya untuk Persija Jakarta di depan para Jakmania – suporter Persija. Eks pemain Persis Solo itu pun mengakui bahwa bermain di hadapan para pendukung Persija akan memberikan motivasi lebih untuk mengalahkan Juku Eja – julukan Persija.

"Saya sangat senang di sini. Akhirnya, saya akan bermain di hadapan Jakmania. Main di depan Jakmania pasti akan mendapatkan motivasi lebih," ucap Ryo dalam konferensi pers, Minggu (2/7/2023).

Pemain asal Jepang ini menuturkan bahwa dirinya akan berusaha mengeluarkan performa terbaik di laga nanti. Yang terpenting adalah agar bisa menjalani instruksi pelatih dengan baik.