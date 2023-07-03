Jelang Laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, Laskar Mahesa Jenar Dihantui Tren Buruk

JELANG laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, Laskar Mahesa Jenar dihantui tren buruk. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin (3/7/2023) pada pukul 19/.00 WIB.

Laskar Mahesa Jenar – julukan PSIS – tampil di kandang dengan dihantui tren buruk. Pada musim lalu, mereka menderita kekalahan pada dua pertemuan kontra Bhayangkara FC, yaitu dengan skor 2-3 dan 0-1.

Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengungkap persiapan timnya jelang laga. Dia mengatakan bahwa para pemainnya sangat antusias untuk menghadapi The Guardian – julukan Bhayangkara – dan berharap untuk bisa meraih hasil positif.

“Persiapan tim menjelang laga pertama melawan Bhayangkara FC sangat bagus. Pemain sangat antusias. Mudah-mudahan hasil baik akan kami dapatkan,” kata Gilbert Agius dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (3/7/2023).

Pelatih berusia 49 tahun ini menyadari bahwa tekanan di laga kandang tentunya cukup besar. Namun, PSIS mencoba mengubah hal itu menjadi motivasi demi meraih kemenangan.