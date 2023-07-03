Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, Laskar Mahesa Jenar Dihantui Tren Buruk

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |02:18 WIB
Jelang Laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, Laskar Mahesa Jenar Dihantui Tren Buruk
Gilbert Agius sadari PSIS Semarang punya tren buruk kontra Bhayangkara FC (Foto: PT LIB)
A
A
A

JELANG laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, Laskar Mahesa Jenar dihantui tren buruk. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin (3/7/2023) pada pukul 19/.00 WIB.

Laskar Mahesa Jenar – julukan PSIS – tampil di kandang dengan dihantui tren buruk. Pada musim lalu, mereka menderita kekalahan pada dua pertemuan kontra Bhayangkara FC, yaitu dengan skor 2-3 dan 0-1.

PSIS Semarang vs Bhayangkara FC

Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengungkap persiapan timnya jelang laga. Dia mengatakan bahwa para pemainnya sangat antusias untuk menghadapi The Guardian – julukan Bhayangkara – dan berharap untuk bisa meraih hasil positif.

“Persiapan tim menjelang laga pertama melawan Bhayangkara FC sangat bagus. Pemain sangat antusias. Mudah-mudahan hasil baik akan kami dapatkan,” kata Gilbert Agius dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (3/7/2023).

Pelatih berusia 49 tahun ini menyadari bahwa tekanan di laga kandang tentunya cukup besar. Namun, PSIS mencoba mengubah hal itu menjadi motivasi demi meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
