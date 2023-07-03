Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Alasan Persija Jakarta Bakal Permalukan PSM Makassar di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Faktor SUGBK!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:00 WIB
5 Alasan Persija Jakarta Bakal Permalukan PSM Makassar di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Faktor SUGBK!
Persija Jakarta bakal hadapi PSM Makassar di laga perdana Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

SEBANYAK lima alasan Persija Jakarta bakal permalukan PSM Makassar di laga perdana Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah karena bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Macan Kemayoran – julukan Persija – akan mengawali Liga 1 2023-2024 dengan menghadapi juara bertahan PSM Makassar. Laga ini akan dimainkan pada Senin (3/7/2023) malam mulai pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta

Persija Jakarta berpotensi mengawali musim dengan hasil positif. Setidaknya, ada lima faktor yang bisa melatarbelakangi hal itu.

Berikut 5 Alasan Persija Jakarta Bakal Permalukan PSM Makassar di Laga Perdana Liga 1 2023-2024

5. Rekor Positif Musim Lalu

Persija Jakarta vs PSM Makassar

Persija Jakarta punya rekor positif ketika menghadapi PSM Makassar. Dari dua pertemuan, Persija tidak pernah kalah dari sang juara Liga 1 2023-2024.

Mereka bermain imbang 1-1 saat bertandang ke kandang PSM Makassar pada 5 Agustus 2022. Ketika bermain di kandang, Persija menang dengan skor 4-2 pada 25 Januari 2023.

4. Modal Bagus di Pramusim

Persija Jakarta

Persija Jakarta mengakhiri pramusim dengan kemenangan 1-0 atas Ratchaburi FC. Meski sempat kalah 1-2 dari RANS Nusantara FC, secara umum penampilan Persija cukup baik.

Selain itu, Persija juga bermain imbang 2-2 kontra Persebaya kala bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo. Bukan persoalan mudah untuk menahan Persebaya di kandangnya.

Halaman:
1 2 3
      
