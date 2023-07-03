5 Alasan Persija Jakarta Bakal Permalukan PSM Makassar di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Faktor SUGBK!

Persija Jakarta bakal hadapi PSM Makassar di laga perdana Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persija_jkt)

SEBANYAK lima alasan Persija Jakarta bakal permalukan PSM Makassar di laga perdana Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah karena bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Macan Kemayoran – julukan Persija – akan mengawali Liga 1 2023-2024 dengan menghadapi juara bertahan PSM Makassar. Laga ini akan dimainkan pada Senin (3/7/2023) malam mulai pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta berpotensi mengawali musim dengan hasil positif. Setidaknya, ada lima faktor yang bisa melatarbelakangi hal itu.

Berikut 5 Alasan Persija Jakarta Bakal Permalukan PSM Makassar di Laga Perdana Liga 1 2023-2024

5. Rekor Positif Musim Lalu





Persija Jakarta punya rekor positif ketika menghadapi PSM Makassar. Dari dua pertemuan, Persija tidak pernah kalah dari sang juara Liga 1 2023-2024.

Mereka bermain imbang 1-1 saat bertandang ke kandang PSM Makassar pada 5 Agustus 2022. Ketika bermain di kandang, Persija menang dengan skor 4-2 pada 25 Januari 2023.

BACA JUGA: Media Republik Ceko Sebut Persija Jakarta Segera Datangkan Pemain Jebolan Premier League

4. Modal Bagus di Pramusim





Persija Jakarta mengakhiri pramusim dengan kemenangan 1-0 atas Ratchaburi FC. Meski sempat kalah 1-2 dari RANS Nusantara FC, secara umum penampilan Persija cukup baik.

Selain itu, Persija juga bermain imbang 2-2 kontra Persebaya kala bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo. Bukan persoalan mudah untuk menahan Persebaya di kandangnya.