Persita Tangerang Dipermalukan Barito Putera 0-2, Luis Duran Soroti Kekurangan Pendekar Cisadane

PERSITA Tangerang dipermalukan Barito Putera 0-2, Luis Duran soroti kekurangan Pendekar Cisadane. Menurut pelatih Luis Duran, para pemain Persita sering melakukan kesalahan saat menyerang karena terburu-buru.

Pendekar Cisadane – julukan Persita – mengawali Liga 1 2023-2024 dengan buruk di Stadion Demang Lehman, Minggu (2/7/2023) malam WIB. Meski lebih sering memegang bola, skuad asuhan Luis Edmundo Duran tersebut harus menyerah dua gol.

Dua gol tersebut pun tercipta pada babak pertama. Gustavo Tocantis membuka skor untuk Laskar Antasari – julukan Barito – pada menit ke-13, sebelum digandakan oleh Rizky Pora pada menit ke-25.

"Pertandingan tidak berjalan seperti yang kami rencanakan. Kami melakukan banyak kesalahan saat menyerang," ungkap Duran seusai laga, Minggu (2/7/2023).

"Kami terkadang terlalu terburu-buru (dalam menyerang)," lanjutnya.