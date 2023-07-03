Jan Olde Riekerink Belum Puas meski Dewa United Sukses Tekuk Arema FC 1-0

Jan Olde Riekerink berharap Dewa United terus memperbaiki performa setelah kemenangan atas Arema FC (Foto: MPI/Muhammad Gazza)

JAN Olde Riekerink belum puas meski Dewa United sukses tekuk Arema FC 1-0. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, berharap timnya belum mengerahkan performa terbaiknya pada pertandingan perdananya di Liga 1 2023-2024.

Tangsel Warriors – julukan Dewa United – tampil apik ketika menjamu Arema FC di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (2/7/2023). Mendominasi dengan menyerang hampir sepanjang laga, Dewa United akhirnya menang lewat gol semata wayang Alex Martins yang diciptakan pada menit ke-75.

Meski sukses menang, Jan Olde Riekerink berharap agar penampilan Dewa United terus meningkat ke depannya. Apalagi, kemenangannya hanya 1-0. Namun, dia mengatakan bahwa secara performa sudah baik.

"Pertandingan pertama musim ini, hasilnya bagus dan ada tensi juga dalam laga tadi. Saya harap ini tidak menjadi permainan terbaik kami musim ini," ujar juru taktik asal Belanda seusai laga, Minggu (2/7/2023).

Menurutnya, kedua tim bermain baik dalam laga hari ini. Bahkan, dia mengatakan bahwa skor seharusnya bisa saja menunjukkan 6-6 pada turun minum.

"Saya rasa, pada akhirnya kami adalah tim yang lebih baik. Saya lihat Arema FC juga punya beberapa peluang yang bagus," ucapnya.