Pernah Repotkan Emiliano Martinez Gara-Gara Lemparan Pratama Arhan, Elkan Baggott Gabung Klub Liga Inggris Ini per 9 Juli 2023?

PERNAH merepotkan Emiliano Martinez gara-gara lemparan Pratama Arhan, Elkan Baggott gabung klub Liga Inggris, Wrexham AFC, per 9 Juli 2023? Sejak Senin 26 Juni 2023, Elkan Baggott ikut berlatih bersama sang klub yang mentas di kasta kedua Liga Inggris 2023-2024, Ipswich Town.

Elkan Baggott juga ikut bermain di babak kedua saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe & Walton United pada Sabtu, 1 Juli 2023. Sayangnya, pelatih Ipswich Town Kieran McKenna belum memberikan kepercayaan kepada Elkan Baggott untuk membela sang tim di musim 2023-2024.

(Elkan Baggott (tengah) ikut pemusatan latihan bersama Ipswich Town)

Demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, Kieran McKenna berencana meminjamkan Elkan Baggott ke klub lain pada musim 2023-2024. "Kami sedang melakukan diskusi itu (meminjamkan Elkan Baggott ke klub lain)," kata Kieran McKenna, mengutip dari TWTD.

"Saya harus berbicara dengan Elkan (Baggott) awal pekan (awal minggu ini), jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu," lanjut pelatih berusia 37 tahun tersebut.

Lantas, ke mana Elkan Baggott akan berlabuh? Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini bisa saja dipinjamkan ke klub promosi di kasta keempat Liga Inggris 2023-2024 (League Two), Wrexham AFC.

Klub yang dimiliki aktor Deadpool, Ryan Reynolds, ini tentunya membutuhkan pemain yang berpengalaman mentas di kasta keempat. Pengalaman itu bisa didapatkan Elkan Baggott yang sempat dipinjamkan Ipswich Town ke klub kasta keempat, Gillingham FC, di paruh pertama musim 2022-2023.