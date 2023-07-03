3 Pemain Chelsea Jebolan Juara Liga Champions 2020-2021 yang Masih Bertahan di Stamford Bridge, Nomor 1 Eks Kapten Timnas Brasil!

SEBANYAK 3 pemain Chelsea jebolan juara Liga Champions 2020-2021 yang masih bertahan di Stamford Bridge akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari ketiga nama yang dimaksud, salah satu di antaranya yakni mantan kapten Timnas Brasil!

Seperti diketahui, The Blues -julukan Chelsea- merupakan pemenang Liga Champions 2020-2021 usai mengalahkan Manchester City 1-0 di final. Namun, perputaran pemain Chelsea skuad juara Liga Champions 2020-2021 itu sangat tinggi sejak kedatangan Todd Boehly di Stamford Bridge.

Sejumlah pemain Chelsea jebolan juara Liga Champions 2020-2021 dijual di jendela transfer sebelumnya. Sebut saja seperti Antonio Rudiger bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu sebelum Timo Werner kembali ke RB Leipzig secara permanen.

Selain itu, Jorginho pindah ke Arsenal pada Januari 2023 lalu. Chelsea juga menjual Kai Havertz, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy dan Ruben Loftus-Cheek musim panas 2023 ini. Sementara N'Golo Kante dan Cesar Azpilicueta pergi dengan status bebas transfer untuk bergabung dengan Al-Ittihad dan Atletico Madrid.

Mason Mount juga akan segera bergabung dengan Manchester United sebelum awal musim depan. Setan Merah telah menyetujui kesepakatan senilai sekitar 60 juta poundsterling untuk membawa playmaker Inggris itu dengan kontrak lima tahun.

Dengan demikian, hanya tersisa tiga pemain Chelsea jebolan juara Liga Champions 2020-2021 yang masih bertahan di Stamford Bridge. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pemain Chelsea Jebolan Juara Liga Champions 2020-2021 yang Masih Bertahan di Stamford Bridge:

3. Ben Chilwell





Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak bek kirinya, Ben Chilwell, pada Selasa (11/04/2023) lalu. Kontrak lama Ben Chilwell di Stamford Bridge sendiri awalnya akan berakhir pada tahun 2025.

Dengan demikian, Ben Chilwell dipastikan akan terus bermain bersama Chelsea hingga 2027 mendatang. Pemain 26 tahun berpaspor Inggris ini merupakan jebolan juara Liga Champions 2020-2021 yang saat itu bermain sebagai starter.