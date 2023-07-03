Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bukan Lionel Messi, Pemain Anyar Liverpool Dominik Szoboszlai Idolai Cristiano Ronaldo sejak Kecil

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:12 WIB
Dominik Szoboszlai/Foto: Liverpool
A
A
A

REKRUTAN anyar Liverpool, Dominik Szoboszlai, ternyata mengidolakan Cristiano Ronaldo sejak kecil. Bukannya Lionel Messi, ia selalu membayangkan dirinya sebagai Ronaldo saat melakukan latihan.

"Ketika saya berusia 14 tahun, saya selalu berpikir bahwa saya ingin menjadi Cristiano Ronaldo, seperti kebanyakan anak-anak," kata Szoboszlai dalam wawancara dengan jurnalis Italia Fabrizio Romano dua tahun lalu, dinukil dari Liverpoolecho, Senin (3/7/2023).

 szoboszlai

Szoboszlai sangat terinspirasi oleh Ronaldo. Terutama bagaimana bintang asal Portugal itu mengasah mentalitasnya, hingga mampu mencapai puncak tertinggi dalam kariernya sebagai pesepakbola.

"Karena mentalitas Ronaldo, dia bekerja sangat keras untuk mimpinya dan apa yang ingin dia capai. Dan, ya, dia melakukannya. Jadi tidak ada yang mustahil. Saya punya tujuan sendiri dan saya juga ingin mencapainya," ujar Szoboszlai.

 BACA JUGA:

Namun sekarang, saat dia bersiap untuk menyelesaikan kepindahan £60 juta ke Liverpool, kapten Hongaria itu tidak lagi berpikir untuk meniru Ronaldo, atau siapa pun dalam hal ini.

"Tapi ketika saya tumbuh dewasa, saya tahu saya bisa mencapai puncak dan saya mulai memikirkan diri saya sendiri, berkonsentrasi pada saya dan tidak melihat orang lain. Jadi ini hanya tentang saya dan diri saya sendiri.

Perjalanan karier Dominik Szobozslai

Szobozslai remaja dilatih oleh sang ayah Zsolt Szoboszlai, yang juga mantan pemain profesional medio 1990-2000-an. Sang ayah memutuskan untuk melatih sendiri anaknya lantaran tidak puas dengan sistem yunior Hungaria.

Di bawah asuhan Szoboszlai senior, Szoboszlai junior mengahbiskan waktu berjam-jam di lapangan dengan pola latihan yang berat. Ditambah, ia juga bermain untuk akademi lokal Videoton dan Fonix Gold sebelum pindah ke MTK Budapest.

