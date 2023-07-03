Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Punya Tato Steven Gerrard, Alasan Dominik Szoboszlai Pilih Nomor 8 di Liverpool

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:09 WIB
Punya Tato Steven Gerrard, Alasan Dominik Szoboszlai Pilih Nomor 8 di Liverpool
Dominik Szoboszlai kenakan nomor punggung 8 di Leverpool/Foto: Liverpool FC
TATO Steven Gerrard ternyata menjadi alasan Dominik Szoboszlai memilih nomor punggung 8 di Liverpool. Rekrutan anyar The Reds, julukan Liverpool, itu memiliki tato sang legenda di tubuhnya.

“Saya akan menggunakan nomor 8 karena saya memiliki tato dari Steven Gerrard. Itulah alasannya. Dia adalah salah satu yang terbesar ketika saya masih kecil," ujarnya.

Szoboszlai pun mengaku telah dihubungi oleh pelatih Liverpool, Juergen Klopp. Saat berkomunikasi dengan Klopp dia mengatakan bahwa menggunakan nomor punggung 8 akan menjadi hal yang sempurna.

“Klopp? Ya, dia menelepon saya, itu benar. Saya berkata: oke, ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Semuanya sempurna," ucapnya.

Adapun, Dominik Szoboszlai menjadi rekrutan anyar Liverpool di bursa transfer musim panas 2023. Liverpool mendatangkan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig.

"Liverpool FC telah menyelesaikan perekrutan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig, dengan tunduk pada izin kerja," bunyi pernyataan resmi klub dilansir Senin (3/7/2023).

