Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sejumlah Suporter Timnas Indonesia Tak Setuju Ipswich Town Pinjamkan Elkan Baggott Lagi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |05:34 WIB
Sejumlah Suporter Timnas Indonesia Tak Setuju Ipswich Town Pinjamkan Elkan Baggott Lagi
Elkan Baggott/Foto: PSSI
A
A
A

SEJUMLAH suporter Timnas Indonesia tak setuju Ipswich Town pinjamkan Elkan Baggott lagi. Mereka meminta agar Ipswich Town memberikan kesempatan menit bermain selama satu musim ke depan untuk Elkan Baggott dan tidak meminjamkannya.

Sebagaimana diketahui, Ipswich Town berencana kembali meminjamkan Elkan Baggott ke klub lain. Hal itu diungkapkan oleh sang pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna.

 elkan baggott

Namun, Kieran McKenna menyebut masih dalam proses penjajakan soal langkah yang bakal diambil untuk meminjamkan Elkan Baggott. Pekan ini, pihaknya akan berdiskusi langsung dengan bek tengah Timnas Indonesia itu.

"Kami sedang melakukan diskusi itu. Saya harus berbicara dengan Elkan awal pekan depan (pekan ini), jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu," jelas Kieran McKenna, mengutip dari laman resmi Ipswich Town.

 BACA JUGA:

"Jadi ada kemungkinan bagus jika dia dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitas yang dia miliki," tambahnya.

Mengetahui kabar tersebut, sejumlah netizen Indonesia membanjiri kolom komentar akun media sosial Instagram Ipswich Town @ipswichtown. Mereka meminta klub kasta kedua Liga Inggris itu agar Elkan Baggott diberi menit bermain dan tidak dipinjamkan lagi ke klub lain pada musim 2023-2024 ini.

"Semoga gak dipinjemin musim depan dan dikasih menit bermain," tulis komentar suporter Timnas Indonesia @sandi_krisnapati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633195/mini-football-bangkit-indonesia-siap-tuan-rumah-piala-dunia-2026-pgv.webp
Mini Football Bangkit: Indonesia Siap Tuan Rumah Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/23/timnas_belgia_romelu_lukaku_foto_reute.jpg
Terbongkar! Romelu Lukaku Ternyata Sempat Diincar Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement