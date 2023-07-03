Sejumlah Suporter Timnas Indonesia Tak Setuju Ipswich Town Pinjamkan Elkan Baggott Lagi

SEJUMLAH suporter Timnas Indonesia tak setuju Ipswich Town pinjamkan Elkan Baggott lagi. Mereka meminta agar Ipswich Town memberikan kesempatan menit bermain selama satu musim ke depan untuk Elkan Baggott dan tidak meminjamkannya.

Sebagaimana diketahui, Ipswich Town berencana kembali meminjamkan Elkan Baggott ke klub lain. Hal itu diungkapkan oleh sang pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna.

Namun, Kieran McKenna menyebut masih dalam proses penjajakan soal langkah yang bakal diambil untuk meminjamkan Elkan Baggott. Pekan ini, pihaknya akan berdiskusi langsung dengan bek tengah Timnas Indonesia itu.

"Kami sedang melakukan diskusi itu. Saya harus berbicara dengan Elkan awal pekan depan (pekan ini), jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu," jelas Kieran McKenna, mengutip dari laman resmi Ipswich Town.

BACA JUGA:

"Jadi ada kemungkinan bagus jika dia dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitas yang dia miliki," tambahnya.

Mengetahui kabar tersebut, sejumlah netizen Indonesia membanjiri kolom komentar akun media sosial Instagram Ipswich Town @ipswichtown. Mereka meminta klub kasta kedua Liga Inggris itu agar Elkan Baggott diberi menit bermain dan tidak dipinjamkan lagi ke klub lain pada musim 2023-2024 ini.

"Semoga gak dipinjemin musim depan dan dikasih menit bermain," tulis komentar suporter Timnas Indonesia @sandi_krisnapati.