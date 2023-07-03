Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Declan Rice Merapat ke Arsenal, Manchester City Kini Kejar Frenkie de Jong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |03:38 WIB
Declan Rice Merapat ke Arsenal, Manchester City Kini Kejar Frenkie de Jong
Frenkie de Jong masuk daftar buruan Manchester City (Foto: Twitter/fcbarcelona)
DECLAN Rice merapat ke Arsenal, Manchester City kini dikabarkan kejar Frenkie de Jong. The Citizens – julukan Manchester City – kini mengalihkan fokusnya kepada sang gelandang Barcelona, Frenkie de Jong.

Dilansir dari Football-Espana, Senin (3/7/2023), Manchester City masih berusaha mendatangkan gelandang. Mereka memerlukan seseorang untuk menjadi pengganti Ilkay Gundogan, yang hijrah ke Barcelona musim panas ini.

Declan Rice

City sebenarnya sudah mendapatkan Mateo Kovacic dari Chelsea. Namun, Pep Guardiola masih menginginkan opsi lain di lini tengah.

Mereka pun mengincar Rice dan sempat melayangkan penawaran dengan mahar sebesar 90 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun. Namun, langkah mereka untuk mendapatkan kapten West Ham itu harus terhenti. Pasalnya, Arsenal yang merupakan pesaing mereka melayangkan penawaran fantastis sebesar 105 juta euro atau sekitar Rp2 triliun.

Manchester City pun menghentikan perburuan Rice setelah itu. Kini, De Jong masuk dalam radar dan sang gelandang asal Belanda disinyalir cocok untuk menutupi tugas Gundogan.

Tapi tentunya langkah Man City untuk menggaet pemain tersebut ke Etihad Stadium tidak akan mulus begitu saja. Dilaporkan, The Citizens saat ini sedang mempertimbangkan tawaran sebesar 90 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun untuk mendatangkan De Jong.

