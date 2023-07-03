Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi Gabung Liverpool, Dominik Szoboszlai Langsung Bicara soal Sejarah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |01:02 WIB
Resmi Gabung Liverpool, Dominik Szoboszlai Langsung Bicara soal Sejarah
Dominik Szoboszlai resmi gabung Liverpool (Foto: Liverpool)
A
A
A

RESMI gabung Liverpool, Dominik Szoboszlai langsung bicara soal sejarah. Sang penyerang asal Hungaria tak sabar untuk memulai bersama klub besar yang menurutnya sangat bersejarah tersebut.

Pemain berusia 22 tahun ini resmi diumumkan sebagai rekrutan kedua Liverpool di musim panas 2023 setelah Alexis Mac Allister. The Reds – julukan Liverpool – menebus klausul rilisnya dari RB Leipzig seharga 70 juta euro (Rp1,1 triliun) dan kontrak hingga 2028.

Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai pun mengutarakan rasa kebahagiaannya usai gabung Liverpool, yang menurutnya adalah klub yang sangat besar karena sejarahnya. Jadi, dia menilai ini adalah langkah yang tepat dalam kariernya.

“[Sebuah] klub yang sangat bersejarah, pemain yang sangat bagus, pelatih yang bagus, semuanya bagus. Bagi saya itu sempurna untuk membuat langkah selanjutnya di klub seperti ini.Para penggemar, stadion, semuanya sangat bagus," ucap Dominik Szoboszlai dilansir dari laman Liverpool, Minggu (2/7/2023).

Pemain asal Hungaria itu mengaku tak menyangka bisa melanjutkan karier di klub sebesar Liverpool. Dia pun tak sabar untuk segera merasakan atmosfer di Anfield.

Halaman:
1 2
      
