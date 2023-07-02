Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia Pakai 11 Pemain Keturunan Grade A Eropa di Piala Asia 2023, Timnas Vietnam Ketakutan?

MEDIA Vietnam, Soha Vn, menyindir Timnas Indonesia yang bisa memakai 11 pemain keturunan grade A Eropa di Piala Asia 2023. Dalam laporannya, Soha Vn mempertanyakan soal Timnas Indonesia bisa memainkan 11 pemain naturalisasi tersebut melawan Vietnam di Piala Asia 2023 atau tidak.

"Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia (2023)?" tulis pernyataan Soha Vn dalam judul artikelnya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Timbul pertanyaan, apakah maksud Soha Vn membuat laporan di atas sebagai tanda bahwa Timnas Vietnam ketakutan menghadapi Timnas Indonesia? Tentunya, tidak ada yang tahu soal maksud dari media Vietnam tersebut.

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Vietnam, Jepang, dan Irak pada Piala Asia 2023. Sesuai jadwal, Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Saat ini, sudah ada beberapa pemain naturalisasi telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan bisa bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di antaranya, ada Elkan Baggott, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Selain itu, ada beberapa pemain keturunan grade A Eropa lain yang bisa dinaturalisasi dan tampil sebagai starter untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di posisi penjaga gawang, ada Emil Audero, kiper yang merupakan target transfer klub Inter Milan.