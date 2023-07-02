Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia Pakai 11 Pemain Keturunan Grade A Eropa di Piala Asia 2023, Timnas Vietnam Ketakutan?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |22:39 WIB
Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia Pakai 11 Pemain Keturunan Grade A Eropa di Piala Asia 2023, Timnas Vietnam Ketakutan?
Para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha Vn, menyindir Timnas Indonesia yang bisa memakai 11 pemain keturunan grade A Eropa di Piala Asia 2023. Dalam laporannya, Soha Vn mempertanyakan soal Timnas Indonesia bisa memainkan 11 pemain naturalisasi tersebut melawan Vietnam di Piala Asia 2023 atau tidak.

"Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia (2023)?" tulis pernyataan Soha Vn dalam judul artikelnya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Shayne Pattynama

Timbul pertanyaan, apakah maksud Soha Vn membuat laporan di atas sebagai tanda bahwa Timnas Vietnam ketakutan menghadapi Timnas Indonesia? Tentunya, tidak ada yang tahu soal maksud dari media Vietnam tersebut.

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Vietnam, Jepang, dan Irak pada Piala Asia 2023. Sesuai jadwal, Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Saat ini, sudah ada beberapa pemain naturalisasi telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan bisa bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di antaranya, ada Elkan Baggott, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Selain itu, ada beberapa pemain keturunan grade A Eropa lain yang bisa dinaturalisasi dan tampil sebagai starter untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di posisi penjaga gawang, ada Emil Audero, kiper yang merupakan target transfer klub Inter Milan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177165/lionel_messi_dan_cristiano_ronaldo-luM3_large.jpg
Adu Gaji per Jam Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177151/media_vietnam_ikut_merespons_pemecatan_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-7mV9_large.jpg
Media Vietnam Respons Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia: Kaget hingga Ketakutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633263/rebut-piala-bergilir-dan-tiket-umrah-padel-dan-tenis-bersatu-di-the-prime-tournament-zpl.webp
Rebut Piala Bergilir dan Tiket Umrah: Padel dan Tenis Bersatu di The Prime Tournament
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/madura_united_vs_dewa_united.jpg
Hasil Super League: Madura United Perkasa Tumbangkan Dewa United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement