Calon Pemain Timnas Indonesia U-17 Welber Jardim Ditengarai Punya Lemparan Roket ala Pratama Arhan

CALON pemain Timnas Indonesia U-17 Welber Jardim ditengarai punya lemparan roket ala Pratama Arhan. Sang pemain Sao Paulo U-17 diperkirakan bisa membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Welber Jardim sedang dirumorkan akan dipanggil Bima Sakti untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di pentas Piala Dunia U-17 2023. Hal itu memungkinkan karena dia merupakan satu dari 10 pemain yang memegang paspor Indonesia, menurut klaim staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan, jadi tidak perlu dinaturalisasi.

Welber Jardim merupakan seorang bek kanan yang bisa bermain sebagai gelandang, sebagaimana keterangan Hamdan Hamedan. Biasanya, seorang fullback adalah sosok yang dipercaya untuk melempar bola, seperti Pratama Arhan.

Arhan menjadi salah satu pemain penting di Timnas Indonesia karena kebolehannya melakukan lemparan ke dalam yang menjangkau jarak yang jauh. Welber Jardim nampaknya berpotensi memiliki keahlian serupa.

Hal itu terlihat ketika Welber Jardim bermain untuk Sao Paulo U-17 di Piala Criciuma U-17, yang berakhir dengan gelar juara pada Sabtu (1/7/2023). Dalam laga itu, Sao Paulo U-17 sukses menang lewat adu penaldi dengan skor 7-6 setelah main imbang 2-2 kontra Talleres U-17.