HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Roket Pratama Arhan Gagal Terlihat di Laga Tokyo Verdy vs Roasso Kumamoto

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |19:03 WIB
Lemparan Roket Pratama Arhan Gagal Terlihat di Laga Tokyo Verdy vs Roasso Kumamoto
Pratama Arhan kala membela Tokyo Verdy. (Foto: Tokyo Verdy)
A
A
A

LEMPARAN roket Pratama Arhan gagal terlihat di laga Tokyo Verdy vs Roasso Kumamoto dalam lanjutan Divisi Kedua Liga Jepang alias J2 League 2023. Laga itu digelar di EGAO Kenko Stadium, Higashi Ward, Kumamoto, pada hari ini, Minggu (2/7/2023) pukul 17.00 WIB.

Ya, sejatinya penampilan bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan, akan dinantikan publik Tanah Air bersama Tokyo Verdy hari ini. Apalagi, Arhan sedang ramai disorot belakangan karena lemparan roketnya yang luar biasa.

Tokyo Verdy

Tetapi sayang, lemparan roket Pratama Arhan tak bisa terlihat dalam pertandingan Tokyo Verdy malam ini. Pasalnya, saat melawan Roasso Kumamoto, eks pemain PSIS Semarang itu tak dimainkan.

Dalam daftar skuad yang dirilis Tokyo Verdy di akun Instagram resminya @tokyo_verdy, tak ada nama Arhan. Dia tak masuk starting XI ataupun daftar pemain di bangku cadangan. Penyebabnya sendiri belum dikeahui.

Meski begitu, Tokyo Verdy tentunya tetap akan berjuang meraih kemenangan. Saat berita ini dibuat, Tokyo Verdy sendiri tengah unggul dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
