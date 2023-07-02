Lemparan Roket Pratama Arhan Gagal Terlihat di Laga Tokyo Verdy vs Roasso Kumamoto

LEMPARAN roket Pratama Arhan gagal terlihat di laga Tokyo Verdy vs Roasso Kumamoto dalam lanjutan Divisi Kedua Liga Jepang alias J2 League 2023. Laga itu digelar di EGAO Kenko Stadium, Higashi Ward, Kumamoto, pada hari ini, Minggu (2/7/2023) pukul 17.00 WIB.

Ya, sejatinya penampilan bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan, akan dinantikan publik Tanah Air bersama Tokyo Verdy hari ini. Apalagi, Arhan sedang ramai disorot belakangan karena lemparan roketnya yang luar biasa.

Tetapi sayang, lemparan roket Pratama Arhan tak bisa terlihat dalam pertandingan Tokyo Verdy malam ini. Pasalnya, saat melawan Roasso Kumamoto, eks pemain PSIS Semarang itu tak dimainkan.

Dalam daftar skuad yang dirilis Tokyo Verdy di akun Instagram resminya @tokyo_verdy, tak ada nama Arhan. Dia tak masuk starting XI ataupun daftar pemain di bangku cadangan. Penyebabnya sendiri belum dikeahui.

BACA JUGA: Harga Pasaran Pratama Arhan Alami Lonjakan Rp430 Juta Berkat Lemparan Roketnya sebelum Pisah dengan Tokyo Verdy

Meski begitu, Tokyo Verdy tentunya tetap akan berjuang meraih kemenangan. Saat berita ini dibuat, Tokyo Verdy sendiri tengah unggul dengan skor 1-0.