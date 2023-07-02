Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Sengit, Netic FC vs Kebumen United Imbang Tanpa Gol

DUEL sengit tersaji dalam pertemuan Netic FC vs Kebumen United dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. Alhasil, laga berakhir imbang 0-0.

Laga itu digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (2/7/2023) sore WIB. Kedua tim sama-sama punya peluang untuk mencetak gol, namun gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim sama-sama bermain santai di awal laga. Baik Netic ataupun Kebumen United, keduanya saling bergantian melakukan serangan lewat skema umpan-umpan pendek.

Masing-masing pertahanan masih begitu kukuh. Alhasil, beberapa peluang yang tercipta dari kedua tim belum menjadi gol.

Di 10 menit awal pertandingan, para pemain Kebumen United sudah melesatkan 2 tendangan on target. Sementara itu, kubu Netic FC membuat 3 tembakan on target.

Di menit 14, Kebumen United mendapatkan peluang menciptakan gol dari tendangan bebas. Sayangnya, tendangan mendatar pemain nomor punggung 14 Ikeu Rosita masih bisa ditepis kiper.

Di 5 menit akhir babak pertama, keduanya masih terus berusaha melancarkan serangan demi serangan. Namun, kuatnya pertahanan kedua tim belum membuat perubahan di papan skor. Hingga turun minum, skor masih 0-0.