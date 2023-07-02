Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Pusaka Angels Menang Dramatis 2-1 atas Muara Enim

PUSAKA Angels meraih hasil manis atas Muara Enim dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. Pusaka Angels pun meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1.

Laga Pusaka Angels kontra Muara Enim digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (2/7/2023). Kemenangan diraih dramatis oleh Pusaka Angels karena ditentukan lewat gol di menit-menit akhir laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Muara Enim memulai laga dengan apik. Mereka langsung mengambil inisiatif menyerang, sehingga membuat pemain Pusaka Angels terkurung di area bertahan.

Beberapa kali pemain Muara Enim mencoba melepaskan tendangan ke arah gawang. Sayangnya, aksi mereka belum berbuah manis karena bola masih kerap membentur pemain lawan.

Pusaka Angels yang harus bermain dari area belakang perlahan mencoba mengatur serangan. Sayangnya, usaha ini juga belum bisa menembus pertahanan Muara Enim. Dua tendangan keras di menit (3') dan (5') yang dilesatkan pemain Pusaka Angels, Zahra Gholizadeh, masih melambung tinggi dari mistar gawang.

Di 10 menit awal babak pertama, Pusaka Angels baru bisa keluar dari tekanan para pemain Muara Enim. Pergerakan yang semakin intensif dari pemain Pusaka Angels membuat pemain Muara Enim sedikit kewalahan. Justru kali ini, pemain Muara Enim yang berbalik lebih banyak berada di area pertahanan.

Masuk di menit 12, pertandingan berubah semakin cepat, aksi jual beli serangan mulai ditampilkan antar kedua tim. beberapa kali tendangan jarak jauh Zahra Gholizadeh masih jauh dari gawang Muara Enim, sementara serangan umpan-umpan pendek Pusaka Angels belum bisa menembus pertahanan Muara Enim.

Upaya pemain Muara Enim baru bisa membuahkan hasil di menit (17') Nesa Ahadi berhasil mencetak gol setelah mampu memanfaatkan bola rebound. Muara Enim unggul sementara dengan skor 1-0.

Semenit sebelum turun minum, pemain Pusaka Angels Fitri Rosdiana nyaris menyamakan kedudukan, sayangnya tendangannya di deket gawang masih membentur kaki Mohadeseh Mohammadi. Skor 1-0 menjadi penutup di babak pertama ini.