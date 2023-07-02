Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Menggila, Putri Sumsel Bungkam Pansa FC 6-1!

PUTRI Sumsel tampil apik kala melawan Pansa FC dalam pertandingan Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. Mereka menang dengan skor 6-1.

Laga Pansa FC vs Putri Sumsel digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (2/7/2023) siang WIB. Gol Putri Sumsel dicetak oleh Galuh Candra Kirana, Rahma Wulan Aprilita, Antika Asri Julaikha, Furi Indarti, dan Nadila Ayu Larasati.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Putri Sumsel memulai laga dengan apik. Mereka langsung memberikan tekanan kepada lawan. Putri Sumsel terus mencoba membangun serangan dari kaki ke kaki, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Pansa FC.

Alih-alih mencetak gol, Putri Sumsel justru kebobolan lebih dahulu. Pansa FC unggul terlebih dahulu lewat skema serangan balik. Gol pemain nomor punggung 19 Wahyu Putri Wulandari menit (5') berhasil membuat Pansa FC unggul 1-0.

Tak mau tinggald diam, Putri Sumsel pun langsung mencetak gol balasan. Gol dicetak Galuh Candra Kirana di menit (6'). Skor berubah 1-1.

Lima menit berselang, Putri Sumsel berbalik unggul, gol Rahma Wulan Aprilita di menit (11') membuat papan skor berubah 2-1. Di menit (14') Putri Sumsel kembali menambah gol.

Wasit memberikan hadiah tendangan di titik pinalti karena pemain Pansa FC dianggap membuat hands ball. Sang eksekutor Antika Asri Julaikha mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Skor kembali berubah menjadi 3-1.

Dua menit sebelum babak pertama usai, umpan silang Bening Putri Pamilih mampu dimanfaatkan oleh Furi Indarti menjadi gol (18'). Di babak pertama ini, Putri Sumsel unggul 4-1 atas Pansa FC.