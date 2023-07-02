Link Live Streaming RCTI+ Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Klik di Sini!

LINK live streaming RCTI+ laga Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di final Piala Asia U-17 2023 dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga pamungkas tersebut bakal dilangsungkan di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, hari ini, Minggu (2/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Taeguk Warriors muda -julukan Timnas Korea Selatan U-17- lolos ke partai final Piala Asia U-17 2023 setelah menyingkirkan Uzekistan di semifinal. Dalam babak empat besar itu, Korea Selatan menang dengan skor 1-0 atas Uzbekistan pada Kamis 29 Juni 2023.

Pahlawan kemenangan Korea Selatan adalah Baek In Woo yang mencetak gol di menit ke-31. Setelah gol tersebut, Uzbekistan tak mampu membalas ketertinggalannya hingga laga dinyatakan berakhir dalam waktu 45 menit x 2.

Sementara itu, Jepang melangkah ke partai final usai berhasil mengalahkan Iran dengan skor telak 3-0 di semifinal Piala Asia U-17 2023. Gol-gol kemenangan Jepang dicetak oleh Ryunosuke Yada (10'), Kohei Mochizuki (25'), dan Ryunosuke Sato (74').