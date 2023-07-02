FAM Bicara Lawan Timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023, Ada Timnas Indonesia?

FEDERASI Sepakbola Malaysia (FAM) bicara lawan Timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023. Apakah ada nama Timnas Indonesia?

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sempat ramai diisukan bakal melawan Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- di FIFA Matchday September 2023. Tetapi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung menepisnya.

Erick mengatakan bahwa Timnas Indonesia takkan melawan Timnas Malaysia ataupun Timnas Korea Selatan di FIFA Matchday September 2023. Penyebabnya, kedua tim itu dinilai sudah punya agenda masing-masing untuk dihadapi.

"Korea Selatan tidak mungkin. Sebab, mereka sudah ada kalender dalam satu tahun," ucap Erick Thohir di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

"Kalau lawan Malaysia, saya sebenarnya mau. Namun, mereka sudah ada jadwal," lanjutnya.