HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Termasuk Shin Tae-yong, Bima Sakti Ungkap Sosok yang Akan Dampinginya Latih Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |13:44 WIB
Termasuk Shin Tae-yong, Bima Sakti Ungkap Sosok yang Akan Dampinginya Latih Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023
Indra Sjafri dan Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, blak-blakan mengungkap sosok yang akan mendampinginya menangani tim untuk Piala Dunia U-17 2023. Salah satunya ada nama Shin Tae-yong.

PSSI memang telah menunjuk Bima Sakti untuk menjadi juru taktik Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Mantan pemain Persiba Balikpapan itu bekerja semaksimal mungkin untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan.

Bima Sakti

Bima pun mengatakan sudah ditawari oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai sosok yang akan mendampinginya mengarungi ajang Piala Dunia U-17 2023. Sosok-sosok tersebut adalah Indra Sjafri, Shin Tae-yong, sampai direktur teknik (dirtek) baru yang sampai saat ini belum diketahui.

Bima pun mengaku sejatinya dia disuruh untuk memilih sosok pendampingnya. Akan tetapi, pelatih berusia 46 tahun itu ingin didampingi oleh semua sosok tersebut.

“Saya ditawari untuk dikasih pendamping, ada coach Indra Sjafri, coach Shin Tae-yong, kemungkinan ada dirtek baru juga untuk mendampingi saya,” kata Bima ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (2/7/2023).

Halaman:
1 2
      
