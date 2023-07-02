Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final AFC U-17 Asian Cup 2023: Jepang vs Korea Selatan, Pertarungan Terbesar untuk Wujudkan Impian Piala Dunia U-17, Malam Ini, LIVE di iNews

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |13:38 WIB
Final AFC U-17 Asian Cup 2023: Jepang vs Korea Selatan, Pertarungan Terbesar untuk Wujudkan Impian Piala Dunia U-17, Malam Ini, LIVE di iNews
Jepang vs Korea Selatan di final AFC Cup U-17 2023/Foto: Istimewa
A
A
A

PERTARUNGAN sengit menuju Piala Dunia U-17 2023 semakin memanas ketika Jepang dan Korea Selatan siap saling berhadapan dalam pertandingan final AFC U-17 Asian Cup. Malam ini, Minggu (2/7/2023). Dua kekuatan sepakbola remaja terbaik di Asia ini akan bertarung habis-habisan untuk meraih tiket ke turnamen bergengsi dunia tersebut.

Korea dan Jepang untuk pertama kalinya bakal bertemu di final Piala Asia U-17. Sejauh ini, Jepang telah mengoleksi 3 gelar juara di gelaran AFC U-17, yaitu pada 1994, 2006, dan 2018.

Piala dunia U-17

Jika bisa menjadi juara AFC U-17 2023, Samurai Biru bakal merasakan nikmatnya back to back juara dalam 2 edisi beruntun.

Jepang merupakan negara tersukses di ajang AFC U-17. Final tahun ini merupakan final ke-3 bagi Jepang dalam 5 edisi terbaru. Di tahun 2012, Jepang harus kalah di partai puncak saat berhadapan dengan Uzbekistan dan hal tersebut menjadi satu-satunya kekalahan Samurai Biru di final.

Jepang tunjukkan performa terbaik sebelum menyegel 1 tempat di partai final AFC U-17 2023. Tim Samurai Biru menang telak atas Iran (3-0). Tercatat, 3 gol tercipta oleh Ryunosuke Yada (10'), Kohei Mochizuki (25'), dan Ryunosuke Satu (74').

Tergabung ke dalam grup D, perjalanan Jepang sejatinya tak selalu mulus. Jepang gagal meraih kemenangan di laga pembuka usai ditahan imbang Uzbekistan (1-1). Kemudian, Jepang semakin tampil meyakinkan, mereka menang atas Vietnam (0-4) dan India (8-4) dalam 2 laga pamungkas fase penyisihan.

Di perempat final, Jepang berhasil kalahkan Australia (3-1). Dari hasil itu, Jepang sukses menutup klasemen sebagai juara Grup D.

Di sisi rival, Korea telah 2 kali meraih gelar pada 2002 dan 1986. Kemudian, dalam edisi final 2008 dan 2014 silam, Korea harus puas keluar sebagai runner-up. Terakhir kali Taeguk Warriors lolos final AFC U-17 pada 2014, turnamen juga dimainkan di Thailand. Saat itu mereka kalah atas Korea Utara (2-1).

Halaman:
1 2
      
