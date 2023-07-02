Gagal Dapatkan Lionel Messi, Barcelona Siap Pulangkan Neymar Jr ke Estadio Camp Nou!

NEYMAR Jr makin santer dikabarkan akan meninggalkan Paris Saint Germain (PSG), klub yang dibelanya sejak enam tahun lalu. Menyambut kabar itu, Barcelona tertarik untuk memulangkan penggawa asal Brazil tersebut ke Estadio Camp Nou.

Setelah gagal membawa balik Lionel Messi, Barcelona sepertinya tertarik membawa pulang Neymar. Hanya saja, Barcelona disebut memiliki sejumlah kendala untuk memulangkan mantan penggedor lini depannya itu.

Pasalnya, ketika diboyong PSG dari Barcelona pada 2017, Neymar memecahkan rekor transfer dengan nilai £198 juta yang tetap menjadi transfer terbesar sepanjang masa. Ia juga digaji dengan fantastis, yaitu £600 ribu per minggu.

Besaran gaji Nemyar itu jelas menjadi kendala besar bagi Barcelona, yang saat ini kondisi keuangannya sedang tidak baik. Karena itu, Barceloma menawarkan kesepakatan agar PSG menanggung setengah dari gaji pemain Samba itu.

BACA JUGA:

Dengan kata lain, Barcelona bisa mencapai opsi pinjaman dengan PSG dengan tanggungan gaji dibagi dua.

Hanya saja, di tengah spekulasi ini, Pelatih Barca, Xavi Hernandes, yang juga mantan rekan setimnya di klub Catalan itu, enggan reuni dengan Neymar. Bukan karena tidak menyukai bomber mematikan itu, namun lebih pada memiliki prioritas lain.