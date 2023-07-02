Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Jepang Singgung Sejumlah Keuntungan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |12:03 WIB
MEDIA Jepang, J-Sports, menyinggung sejumlah keuntungan Timnas Jepang saat Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Salah satunya, J-Sports menyebut Timnas Jepang U-17 diuntungkan karena sudah terbiasa dengan iklim dan kondisi lapangan di Indonesia.

Sekadar diketahui, Indonesia resmi ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Indonesia menggantikan Peru yang sebelumnya mengundurkan diri karena tidak siap dalam memenuhi infrastruktur baik stadion dan fasilitas lainnya.

Menariknya, media Jepang, J-Sports, mengakui bahwa ada sejumlah keuntungan di balik Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Dalam hal ini, J-Sports menilai Timnas Jepang U-17 memiliki keuntungan besar untuk meraih prestasi di Indonesia.

Media Jepang tersebut mengklaim Timnas Jepang U-17 sudah terbiasa dengan iklim dan kondisi lapangan di Indonesia. Oleh karenanya, J-Sports meyakini skuad muda Negeri Sakura itu bakal mendulang prestasi dengan mengalahkan negara lainnya hingga juara pada Piala Dunia U-17 2023 ini.

"Dibandingkan dengan Peru, jarak tempuh lebih pendek dan hampir tidak ada perbedaan waktu. Dan panas lembap di Asia Tenggara menjadi beban berat bagi negara-negara kontinental lainnya," tulis pernyataan J-Sports di artikelnya, dikutip Minggu (2/7/2023).

"Selain itu, kondisi cuaca Indonesia akan menarik bagi Jepang, karena mereka akan dapat memanfaatkan pengalaman tujuh pertandingan mereka di Thailand," lanjut media Jepang itu.

